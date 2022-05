Estação das Docas sedia, a partir da próxima quinta-feira (5), a edição 2022 da FITA

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), organiza, entre os dias 5 e 8 de maio, a 10ª Feira Internacional de Turismo da Amazônia (Fita). A edição 2022 do evento, que é considerado o maior de turismo do Norte do Brasil, vai ocorrer, na Estação das Docas, em Belém.

O tema da Fita 2022 será "Turismo Inteligente: Conexões e Experiências Sustentáveis", e deverá reunir mais de 50 expositores de destinos do Pará e da Amazônia brasileira. Estarão presentes representantes da rede hoteleira e agentes de viagens. Haverá também programação técnica com workshops, painéis de debates, cursos de capacitação, palestras-show com convidados reconhecidos nacionalmente e atrações culturais.

Santarém é o município escolhido como destino anfitrião deste ano. A realização do evento conta também com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site Fita Amazônica.

O secretário de Turismo do Pará, André Dias, destaca que o setor está em crescimento, após os períodos de maior contágio da pandemia. “Nós já temos acesso a diversas pesquisas, algumas realizadas pela Setur, pelo Ministério do Turismo e outras instituições que apontam que o setor de turismo é o que vem se recuperando mais rápido nesse momento de flexibilização da pandemia e a FITA vem pra acelerar esse processo na região, para que empresários e destinos possam se conectar com o seu público, se atualizar com as novas tendências do turismo e poder conduzir essa retomada que é necessária para a economia nesse momento”, afirma.

A solenidade de abertura será às 19h da próxima quinta-feira (05), no Teatro Maria Sylvia Nunes, com apresentações artísticas, culturais e a presença do ministro do Turismo, Carlos Brito, além de funcionamento do pavilhão de estandes da feira. Já na manhã da sexta-feira (06), inicia-se a programação temática da FITA, às 10h30, com a capacitação técnica dos agentes de viagem e profissionais do setor sobre os destinos Belém, Salinas, Santarém e das Rotas Amazônicas Integradas (RAI), uma parceria do Ministério do Turismo (MTur) em conjunto com as sete secretarias estaduais de Turismo da Região Norte do Brasil.

No sábado (07), as capacitações técnicas pela manhã serão sobre Parauapebas, Altamira e o Posto de Informações Turísticas (PIT) com o turismólogo e mestre Cleber Gomes. Já à tarde, o painel “Startups de Turismo” reúne os empreendedores Leandro Almeida (Even3), Marian Koshiba (Instaviagem) e Jucelha Carvalho (Smarttour).

Logo depois serão debatidas as “Novas Tendências do Turismo” com mediação da Associação Brasileira dos Agentes de Viagens (ABAV) e a participação de Marcelo Xavier (Flytour), César Nunes (Atrio) e Lucas Frade (Azul). A palestra-show fica a cargo de Thaynara OG com o tema “10 segundos que mudaram uma história”. Thaynara conta um pouco da própria história e de como a vida mudou por causa da Internet. Faz uma conexão entre o seu trabalho e o turismo, e como mobilizou um evento em prol da cultura e da solidariedade, conquistando o Selo da Unicef. Quem inicia a programação cultural noturna é a cantora Liège. Com o encerramento do show, é a vez dos artistas da região tapajônica Priscila Castro e Cristina Caetano.

A manhã de domingo (08) começa com as capacitações dos municípios de Marabá e Redenção em parceria do Instituto Federal do Pará (IFPA) e a companhia Vale. Pela tarde, o especialista e consultor Thiago Akira apresenta o painel sobre “Marketing Digital”, enquanto o painel “Criação de Conteúdo” é tema de debate para os canais “Visite o Pará”, “Bora de Trip” e “Casal Viver no Mundo”. A palestra-show do último dia da FITA 2022 será feita pelo experiente jornalista Chico José, com mais de 40 anos de carreira e dezenas de edições do Globo Repórter – 12 delas somente na Amazônia, que vai falar sobre “Comunicação e Turismo”. A programação cultural será encerrada com show de Felipe Cordeiro.