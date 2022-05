Governador do Pará está em Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial

O governador do Pará, Helder Barbalho, acompanhado de uma comitiva de representantes da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), está em Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial, que começou no último domingo (22) e segue até a próxima quinta-feira (26). A participação do governado no evento está marcada para esta terça-feira (24), durante uma sessão multilateral, intitulada “Parcerias Subnacionais para a Amazônia”. Subnacionais é uma denominação dos estados federados como o Pará.

De acordo com o Governo do Pará, Helder Barbalho também participará de mesa redonda e outros painéis que serão realizados no período. Ele ainda estará presente em uma sessão na universidade de Zurique com um grupo de investidores para mostrar o que o Pará vem realizando na área ambiental.

“Com muito orgulho, representando o Estado do Pará, o único estado do Brasil convidado para abordar a Amazônia, para falar tudo aquilo que nós estamos fazendo pela nossa região. Destacando o plano Amazônia Agora, construído para mostrar que é possível combater o desmatamento ilegal. Mas, acima de tudo, pra mostrar que a floresta em pé pode se transformar em um ativo econômico, que o modelo de desenvolvimento sustentável é fundamental e o único caminho para que possamos gerar emprego, gerar renda, para os quase nove milhões de paraenses que moram no nosso estado e cerca próximo de 30 milhões de brasileiros que moram na nossa região”, declarou o governador, em suas redes sociais

Fazem parte da comitiva que acompanha o governador o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Mauro Ó de Almeida, o adjunto de Gestão de Recursos Hídricos e Clima, Raul Protázio Romão, o Coordenador de Relações Internacionais, Everton Vieira Vargas, e a Diretora de Bioeconomia, Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais, Camille Bendahan Bemerguy.

A autorização dos secretários Mauro Ó de Almeida, Raul Protázio Romão e Everton Vieira Vargas para viajar entre 21 e 28 de maio deste ano foi publicada na edição do dia 12 de maio do Diário Oficial do Estado (DOE). Já a de Camille Bemerguy foi publica em edição extra do DOE da última sexta-feira (20).

Aproximadamente 2.500 líderes mundiais estarão presentes para enfrentar questões globais e dialogar sobre soluções para os desafios mais urgentes do mundo, a exemplo da pandemia da Covid-19, a guerra na Ucrânia, choques geoeconômicos e mudanças climáticas. O evento oferece um ambiente único para se conectar, trocar ideias, obter novas perspectivas, avançar em soluções e oferecer oportunidades.

Em Davos, o tema central do encontro será ‘História em um Ponto de Virada: Políticas Governamentais e Estratégias Empresariais’, que será debatido em um momento geopolítico e geoeconômico mais consequente das últimas três décadas e no contexto de uma pandemia que ocorre uma vez em um século.

O governo do Estado informou que esta é a segunda agenda internacional em que o Estado do Pará participa como único representante governamental brasileiro em menos de um mês. No início de maio, o Governador participou da segunda edição do Brazil Lab, na Universidade de Princeton, em Nova Jersey, Estados Unidos. O evento reuniu estudantes, empresários, profissionais da área de inovação e tecnologia, entre outras formações, para um diálogo direto sobre estratégias de novos arranjos produtivos para uma economia limpa.