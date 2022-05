Governador Helder Barbalho estará no Fórum Econômico de Davos, na Suiça

O Fórum Econômico de Davos, realizado na Suiça entre 22 e 26 de maio, contará com representação do Governo do Pará. O governador Helder Barbalho estará acompanhado do secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Mauro Ó de Almeida, do adjunto de Gestão de Recursos Hídricos e Clima, Raul Protázio Romão e do Coordenador de Relações Internacionais, Everton Vieira Vargas.

A autorização dos secretários a viajar entre 21 e 28 de maio deste ano foi publicada na edição desta quinta-feira (12) do Diário Oficial do Estado (DOE). No decreto, assinado pelo governador Helder Barbalho, é informado que os servidores realizarão a viagem "a fim de acompanharem o Exmo. Sr. Governador do Estado no Fórum Econômico Mundial – Reunião Anual 2022".

Em dezembro de 2021, conforme noticiou a coluna Repórter 70, de O Liberal, o presidente do Fórum Econômico Mundial, Borge Brende, enviou ao governador do Pará, Helder Barbalho, convite para que ele participasse do evento que reunirá os principais líderes mundiais para tratar dos rumos da economia global no pós-pandemia.

O encontro estava marcado para o período de 17 a 22 de janeiro de 2022, mas foi adiado. No convite, Brende destacou a importância da presença de um líder político da Amazônia no Fórum.

Neste ano, o evento deve ter como assuntos centrais as questões ligadas ao aquecimento global, à pandemia e à economia sustentável.