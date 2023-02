Gasolina sobe 3% e registra aumento médio de R$ 5 nos postos, diz ANP

Levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) aponta um aumento de 3,02% no preço médio do litro da gasolina, que nesta semana e chegou a ser vendido por R$ 5,12. A alta reflete o reajuste de 7,4% aplicado pela Petrobras nas refinarias no dia 24 de janeiro deste ano, após o fim da desoneração de impostos do governo federal. Com informações do portal Metrópoles.

Na última semana, o preço médio do litro da gasolina chegou a R$ 4,97 em algumas cidades. O valor mais alto do combustível foi registrado da cidade de Itatiba, em São Paulo, onde o consumidor chegou a pagar R$ 8,19 pelo litro. Na esteira do aumento aplicado à gasolina, o etanol também teve alta de 1,06%, passando de R$ 3,78 para R$ 3,82.

Já o diesel registrou a menor margem de aumento no preço médio, 0,15%. O preço do litro do diesel comum subiu apenas um centavo, comercializado agora a R$ 6,29. O gás de cozinha também não apresentou grandes mudanças, com preço médio de R$ 108,20 o botijão de 13 quilos.