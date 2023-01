Petrobras anuncia alta de 7,46% nos preços da gasolina a partir desta quarta

Uma alta de 7,46% sobre o preço da gasolina passa a valer nesta quarta-feira (25), conforme anúncio da Petrobras. O preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro, um reajuste de 23 centavos por litro. As informações são da CNN Brasil.

Esse é o primeiro aumento de preços no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mas a direção da companhia, vale lembrar, ainda não foi trocada pelo novo governo e a direção continua a mesma desde o fim do ano passado. Jean Paul Prates, indicado para a presidência da Petrobras, ainda está no processo de análise de curriculum.