Frutas da estação são opção para se refrescar no verão amazônico; saiba quais estão na safra

Com temperaturas que chegam a marcar 34º em Belém, a população belenense tem buscado diferentes maneiras para enfrentar o calor do verão amazônico. Para combater os riscos de desidratação - além da água mineral e da água de coco - os sucos produzidos a partir das frutas naturais são algumas das opções para se manter refrescado. No auge da safra, melancia, abacaxi e tangerina estão entre os frutos mais procurados pelos consumidores.

O feirante Lourival Souza, 71 anos, conta que a safra do abacaxi ainda deve se estender ao longo do segundo semestre deste ano e permanecer até o natal. Já o valor que os consumidores pagam para levar a fruta, de acordo com o vendedor, aumentou e está variando entre R$ 5,00 e R$ 7,00. “Tá mais caro que no ano passado. A gente não tem uma base, porque às vezes o maior sai a R$6, aí a gente já tem que vender a R$10. Acaba tendo que repassar para o consumidor”, diz.

Os frutos da estação normalmente são colhidos no ápice do seu desenvolvimento, o que os torna – além de frescos – mais ricos em vitaminas, sais minerais, antioxidantes e demais nutrientes essenciais para o bem-estar do ser humano. No mês de julho, é comum encontrar frutas como o açaí, kiwi, laranja, tangerina, carambola, melancia, abacaxi, porque estão no período de safra.

A paraense Carla Tavares, 58 anos, diz que não dá para abrir mão do abacaxi nessa época do ano, porque, segundo ela, a fruta é uma excelente forma de aumentar o consumo de líquido e manter o cuidado com a saúde. “Ele é ótimo porque contém muita água, aí estabiliza a pressão. Enfim, é muito saudável”, afirma.

Carla Tavares, 58 anos, dá dicas de como consumir o abacaxi ()

Carla conta que o ideal é sempre pesquisar o preço das frutas para encontrar as melhores ofertas. A autônoma também deu uma dica de como consumir o fruto gelado. “Tu vens aqui no Ver-O-Peso, compra um abacaxi bem docinho, corta tudo e coloca em um saquinho tipo picolé. Depois é só colocar no freezer e, quando estiver com calor, leva para o quarto e mata a sede com a própria fruta”, ensina.

De acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA) divulgados em junho de 2024, o preço da laranja teve um reajuste de 20,45% em relação ao mesmo período do ano passado. Devido à alta, na feira os vendedores contam que os consumidores estão optando por substituir a fruta pela tangerina.

O feirante Lucivaldo Silva, 54 anos, trabalha no Mercado do Ver-O-Peso há mais de 40 anos. Ele conta que a safra da tangerina já está quase no fim, mas a procura pela fruta não para. “Está saindo muito, bastante, até porque ela é mais barata que a laranja, então a preferência é por ela. Agora ‘tá’ saindo 15 por R$5 reais, basicamente o mesmo preço do ano passado”, disse ele.

O feirante Lucivaldo Silva trabalha há mais de 40 anos na feira (Ivan Duarte / O Liberal)

Ainda conforme o levantamento do Dieese/PA, realizado em feiras e supermercados da Região Metropolitana de Belém, outras frutas normalmente utilizadas na fabricação de sucos também registraram um aumento significativo. Dentre elas estão o abacaxi (30,56%); a goiaba vermelha (23,86%); a acerola (10,83%); o maracujá; e a melancia (6,58%).