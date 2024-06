Reajuste no preço dos hortifrutis fica acima da inflação em Belém

Nos últimos seis meses, a beterraba dobrou de preço nas feiras e supermercados de Belém. A afirmação é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) no Pará, que divulgou, nesta quarta-feira (05/06), um balanço de preços dos hortifrutis comercializados na capital paraense, considerando a variação entre dezembro de 2023 e maio deste ano. Ainda de acordo com a entidade, a cenoura (+95%), a abóbora (+68%), o chuchu (+68%) e o pimentão verde (+53%) também encareceram acima dos 50% no mesmo período.

O reajuste de quase todos os produtos pesquisados ficou acima da inflação, estimada em 2% para o período. Batata, couve, repolho, quiabo e jambu também se destacam pela alta de preços, calculada entre 32% e 44%. A alface foi a única hortaliça que barateou no período: -11,23%.

De acordo com o feirante Herbert Azevedo, 38 anos, batata, cebola e pimentão foram os produtos que mais encareceram nos últimos meses em sua banca. “A gente vendia a batata a R$ 5/6, agora tá R$ 9 aqui na feira, o quilo. A cebola aumentou na mesma faixa de preços; e o pimentão que era R$ 10, até R$ 12, agora tá entre R$ 17 e R$ 18, o quilo”, compara. Segundo o feirante, a beterraba subiu de R$ 7 para R$ 10. “A cenoura não aumentou tanto como os outros: a gente vendia a R$ 8,50 e agora tá R$ 10”, pondera.

Herbert, que trabalha há 25 anos no Mercado do Ver-o-Peso, percebe que a maior variação ocorreu entre abril e maio. “Eu tenho pra mim que é devido às enchentes no Sul, porque vem muita mercadoria de lá, entendeu? Esse desastre afetou bastante a gente, as mercadorias em geral”, explica o vendedor, que observa uma leve melhora nas vendas neste início de junho. O fenômeno, no entanto, é cíclico: “Durante o meio do mês, cai bastante”, afirma.

Preço dos hortifrutis em Belém — mai/24 | dez/23

Beterraba (kg): R$ 11,99 | R$ 5,91 (variação de +102,88%)

Cenoura (kg): R$ 12,68 | R$ 6,50 (variação de +95,08%)

Abóbora (kg): R$ 7,10 | R$ 4,21 (variação de +68,65%)

Chuchu (kg): R$ 7,21 | R$ 4,48 (variação de +60,94%)

Pimentão verde (kg): R$ 14,74 | R$ 9,63 (variação de +53,06%)

Batata (kg): R$ 9,90 | R$ 6,87 (variação de +44,1%)

Couve (maço): R$ 3,20 | R$ 2,33 (variação de +37,34%)

Repolho (kg): R$ 8,18 | R$ 6,05 (variação de +35,21%)

Quiabo (kg): R$ 16,71 | R$ 12,51 (variação de +33,57%)

Jambu (maço): R$ 2,71 | R$ 2,04 (variação de +32,84%)

Cebola (kg): R$ 9,17 | R$ 7,10 (variação de +29,15%)

Pepino (kg): R$ 6,62 | R$ 5,16 (variação de +28,29%)

Cheiro-verde (maço): R$ 3,24 | R$ 2,62 (variação de +23,66%)

Maxixe (kg): R$ 15,09 | R$ 12,32 (variação de +22,48%)

Chicória (maço): R$ 2,28 | R$ 1,90 (variação de +20%)

Salsa (maço): R$ 3,12 | R$ 2,63 (variação de +18,63%)

Cebolinha (maço): R$ 2,37 | R$ 2,00 (variação de +18,5%)

Alfavaca (maço): R$ 2,10 | R$ 1,84 (variação de +14,13%)

Feijão verde (maço): R$ 3,06 | R$ 2,69 (variação de +13,75%)

Batata doce rosa (kg): R$ 7,64 | R$ 6,75 (variação de +13,19%)

Batata doce branca (kg): R$ 10,15 | R$ 9,05 (variação de +12,15%)

Cariru (maço): R$ 2,06 | R$ 1,88 (variação de +9,57%)

Macaxeira (kg): R$ 11,42 | R$ 11,38 (variação de +0,35%)

Alface (maço): R$ 3,40 | R$ 3,83 (variação de -11,23%)