Forma Pará abre inscrições com mais de 190 vagas em cinco municípios do Estado; confira

A partir das 14h desta segunda-feira (04), o "Forma Pará" estará com inscrições abertas para a prova do processo seletivo especial que irá preencher mais 190 vagas em cursos de nível superior em cinco municípios do estado. O Programa é coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) e conta com a parceria das prefeituras municipais e das Instituições de Ensino Superior (IES) para ser realizado.

Confira o número de vagas e os cursos

No novo edital, os cursos ofertados serão executados pela Universidade do Federal do Pará (UFPA) são:

Sistema de Informação, em Oeiras do Pará (30 vagas);

Geoprocessamento, no distrito de Outeiro (40 vagas);

História, em Curralinho (40 vagas);

Letras - Língua Inglesa, em Viseu (40 vagas);

Agronomia, em Pacajá (40 vagas).

Como se inscrever

Para se inscrever no “Forma Pará”, os interessados devem acessar o site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), organizadora do processo. As inscrições podem ser feitas até 23h59 do dia 11 de abril. O valor da taxa de inscrição é 20 reais. Os candidatos que não puderem pagar o valor podem pedir isenção.

Para participar, os candidatos devem possuir ensino médio completo ou equivalente. Candidatos que tenham cursado pelo menos um dos anos, ou estejam cursando o último ano do ensino médio no município/distrito em que o curso está sendo ofertado, ou que resida no município/distrito no qual o curso será ofertado há pelo menos um ano, a contar da data de publicação dos editais, terão um bônus de 10% na nota da prova objetiva. A prova objetiva será composta de 32 questões, de múltipla escolha e está prevista para ser realizada no dia 8 de maio.

Outras instituições

UEPA

Termina hoje (4) o prazo de inscrição em outras 1.210 vagas ofertadas pelo "Forma Pará" em 24 municípios. Pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), estão sendo ofertadas 400 vagas nos cursos:

Bacharelado em Fisioterapia, em Conceição do Araguaia;

Bacharelado em Enfermagem, em Bom Jesus do Tocantins, em Rio Maria, em São Sebastião da Boa Vista e em Bragança;

Licenciatura em Pedagogia em Marituba e em Santo Antônio do Tauá;

Licenciatura em Letras - Libras, em Marituba.

Cada um deles tem 50 vagas.

UFRA

Já pela Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) estão ofertadas 500 vagas nos seguintes cursos e municípios sendo 50 vagas em cada:

Agronomia em Jacundá, Baião, Augusto Corrêa, Igarapé-Açu, Xinguara, Limoeiro do Ajuru e Santana do Araguaia;

Engenharia Florestal em Pacajá;

Zootecnia em Vitória do Xingu;

Medicina Veterinária em Portel.

Unifesspa

Pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), a chamada 2022 do "Forma Pará" oferta 210 vagas nos seguintes cursos:

Arquitetura e Urbanismo em Redenção e Canaã dos Carajás (40 vagas);

Geologia em Rondon do Pará (40 vagas);

Medicina Veterinária em São Félix do Xingu (40 vagas);

Pedagogia em Tucuruí (50 vagas).

Ufopa

Pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) serão 100 vagas com 50 alunos em cada turma dos cursos de:

Direito, em Alenquer;

Licenciatura em História, em Óbidos.

Para estas instituições, a prova do processo seletivo está prevista para 1 de maio.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)