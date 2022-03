Uepa convoca 1.738 aprovados na 1ª repescagem do Prosel 2022

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) aprovou 1.738 calouros, entre cotistas não cotistas, na primeira repescagem do Processo Seletivo (Prosel 2022), cujo listão foi divulgado nesta terça-feira (29). A matrícula dos novos calouros será em única etapa, e começa nesta quarta-feira (30) seguindo até sexta-feira, 1° de abril.

De acordo com a Uepa, a convocação obedece a ordem de classificação dos candidatos seguindo os critérios determinados no edital e a entrega da documentação será presencial. A Universidade informou que os calouros devem comparecer presencialmente com todas as documentações exigidas, com cópias e respectivos originais, ao Centro de Registro e Controle Acadêmico (CRCA), do campus para o qual foram aprovados.

A Uepa alerta, ainda, que o estudante que não comparecer no período e horário especificados, ou não apresentar a documentação obrigatória, perderá o direito ao ingresso na instituição.



Veja a documentação necessária para a matrícula:

a)Declaração de Ocupação de Vaga Única;

b) Declaração de Integralização do Curso;

c) Carteira de Identidade;

d) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

e) Certidão de Nascimento ou Casamento;

f) Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino);

g) 01 (uma) foto 3 x 4 recente (colorida);

h) Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição;

i) Histórico Escolar do Ensino Médio;

j) Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

k) Comprovante de Residência (recente que contenha CEP).A entrega da documentação será presencial.

Confira aqui a lista dos aprovados