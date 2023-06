FITA 2023 terá concurso de melhor queijo artesanal do Pará

A unidade da Emater, em Ananindeua, lançou o concurso "Queijo Pai D'Égua, considerando queijos artesanais paraenses. A disputa vai acontecer, no dia 16 de junho, durante a edição da Feira Internacional de Turismo da Amazônia (FITA), no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém.

"O objetivo do evento é reconhecer a importância e valorizar a identidade desse produto peculiar da agricultura familiar paraense", afirmou a chefe do Escritório Local de Ananindeua e coordenadora do concurso, a médica veterinária, Karine Sarraf.

Ela acrescentou que, "o Queijo Pai D'Égua é também uma oportunidade de demonstrar a importância e relevância da cadeia produtiva, e ao mesmo tempo, de promover a expansão do mercado desse derivado lácteo".

De acordo com a Emater, o Pará tem forte potencial de produção de diversos tipos de queijos.

Inscrições

As inscrições seguem abertas até o dia 13 de junho e devem ser realizadas pelo e-mail queijopaidegua.2023@hotmail.com, por meio do qual as pessoas interessadas vão receber o Formulário de Inscrição para o preenchimento e participação no concurso.

Segundo a Emater, as inscrições definitivas somente serão efetivadas mediante o envio de e-mail ao qual foi realizada a inscrição, do Número de Confirmação de Inscrição, pela comissão organizadora.

O edital completo está disponível no site www.emater.pa.gov.br na sessão "Transparência Pública- Licitações".

A Emater também informa que a premiação será em 18 de junho, na cerimônia de encerramento da FITA 2023.

Os três primeiros colocados e todos os jurados receberão o Título de Queijo Pai D'Égua. O queijo que receber a maior soma de notas será premiado com passagem e hospedagem para participar e representar o estado do Pará na ExpoQueijo em Araxá, Minas Gerais.