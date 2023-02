Como preparar macarrão penne com queijo? Veja a receita completa

Com vontade de preparar um macarrão delicioso com molho e queijo? O macarrão penne é receita do dia para servir no jantar; veja como fazer

Ingredientes

1 pacote de macarrão penne.

2 latas de molho pronto.

3 medidas da lata de molho pronto de água ou dizer 3 latas do molho pronto de água.

2 tabletes de caldo de bacon.

1 caixinha de creme de leite.

300 g de queijo mussarela cortados em cubos pequenos.

Passo a Passo

Coloque na panela de pressão fora do fogo, o macarrão penne, as latas de molho pronto, água e o tabletes de caldo sabor bacon. Coloque para cozinhar em fogo alto assim que pegar pressão. Após 6 minutos, desligue. Não deixe esfriar e tire a pressão da panela logo em seguida. Coloque primeiro o queijo em cubos e mexa, em seguida coloque o creme de leite. Mexa para incorporar o molho. Sirva em uma travessa.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)