Cinco supermercados são interditados em Ananindeua após fiscalização; veja a lista

A Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação, Urbanismo, Consumidor, Fundações e Entidades de Interesse Social de Ananindeua, em ação conjunta com o Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar (GATI), do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), a Vigilância Sanitária e o Procon, realizou a interdição de mais cinco estabelecimentos no município de Ananindeua.

O objetivo das ações realizadas nos dias 30 de junho e 1º de julho era de verificar o cumprimento de normas sanitárias e da obediência à legislação consumerista. Na semana anterior, outros dois supermercados já haviam tido seus setores de carnes e pescados interditados.

A situação mais grave foi detectada no Supermercado Cidade, localizado na Cidade Nova, onde foi determinada a interdição total do estabelecimento. De acordo com o relatório do MPPA, no local haviam embalagens de alimentos violadas e com fezes de baratas e roedores; equipamentos de refrigeração inadequados, sujos e sem controle de temperatura; áreas de manipulação de alimentos sem condições sanitárias; produtos vencidos na área de venda e no estoque; infraestrutura em estado precário; produtos sem identificação de procedência, entre outras irregularidades.

Além disso, o supermercado estava sem licença da vigilância sanitária desde 2021, sem licença de operação da secretaria de meio ambiente, sem licença do habite-se, emitida pelo Corpo de Bombeiros, sem certificado de controle de pragas, sem laudo de análise físico-química e bacteriológica da água e sem certificado de limpeza do reservatório de água. A gerência do Supermercado Cidade informou que os advogados da empresa estão acompanhando o caso e que o local deve reabrir nesta terça-feira, 5.

Também foram interditados o setor de carnes e a padaria do Supermercado Econômico da avenida Mário Covas e a praça da alimentação do Supermercado Colina, na Cidade Nova 6. Além disso, o “Boteco Gelado”, que funcionava nas dependências do MIX Mateus do Coqueiro e o bar/drive thru de bebidas que funcionava no estacionamento do Supermercado Colina foram interditados estarem sem licença e oferecendo bebidas aos motoristas.

A reportagem de O LIBERAL tenta contato com a gerência dos demais supermercados.