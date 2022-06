Fiscalização interdita áreas de dois supermercados de Ananindeua

O supermercado Mateus, localizado na Avenida Cláudio Sanders, e a unidade supermercado DuBairro do Shopping Metrópole tiveram setores de carnes e pescados interditados em ação conjunta do Ministério Público do Estado do Pará, da Vigilância Sanitária e do Procon Pará.

As fiscalizações ocorreram nos dias 27 e 28 de junho e foram realizadas por iniciativa da O 1º Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação, Urbanismo, Consumidor, Fundações e Entidades de Interesse Social de Ananindeua, que verificou o cumprimento de normas sanitárias e o respeito à legislação consumerista nos locais.

De acordo com o promotor Arlindo Cabral Júnior, a ação visa garantir a proteção dos direitos dos consumidores, em atendimento às demandas de fiscalização provocadas pela Notícia de Fato nº 000121-440/2020, que trata do cumprimento das boas práticas higiênico-sanitárias nos locais. Em ambos os casos, a equipe detectou o descumprimento dessas normas, sendo que o supermercado Mateus teve seus setores de carnes e pescados interditados, enquanto que no supermercado DuBairro a interdição atingiu o setor de carnes.

A reportagem de O Liberal tentou contato com a gerência dos dois estabelecimentos. O gerente do supermercado Dubairro afirmou que o empreendimento prefere não se manifestar sobre o caso. Já os responsáveis pelo supermercado Mateus ainda não foram encontrados para tratar do caso.