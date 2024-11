Quanto custa viajar no feriado da Proclamação da República? Veja o preço das passagens

Nesta sexta-feira, 15 de novembro, o "feriadão" da Proclamação da República traz para os paraenses mais uma oportunidade de folga prolongada. Muitos moradores da capital estão planejando aproveitar o descanso para viagens de lazer, buscando as praias e balneários do interior do estado ou até destinos fora do Pará. Com isso, a movimentação deve aquecer a economia, impulsionando o setor de turismo e transporte.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/Pa), que realizou pesquisas entre os dias 12 e 13 de novembro, todos os meios de transporte – aéreo, rodoviário, fluvial e veículos particulares – deverão registrar grande demanda. Contudo, o transporte rodoviário de passageiros (interestadual e intermunicipal) deve ser o mais procurado, especialmente a partir do Terminal Rodoviário de Belém.

Confira os preços médios das passagens rodoviárias para os principais destinos do Pará:

• Abaetetuba: R$ 34,50

• Barcarena: R$ 25,00

• Bragança: R$ 91,56

• Cametá: R$ 106,00

• Capanema: R$ 64,36

• Castanhal: R$ 15,00

• Colares: R$ 35,00

• Marudá: R$ 55,00

• Mosqueiro: Entre R$ 6,40 (transporte urbano) e R$ 15,00 (linha intermunicipal)

• Marabá: R$ 210,79

• Mocajuba: R$ 95,80

• Paragominas: R$ 119,97

• Salinópolis: R$ 91,56

• São Caetano de Odivelas: R$ 32,00

• Tucuruí: R$ 173,97

• Vigia: R$ 28,00



Para quem viaja para outros estados, as tarifas são mais elevadas. As pesquisas do DIEESE/PA encontraram os seguintes valores:

• São Luís (MA): R$ 230,00

• Brasília (DF): R$ 529,00

• Fortaleza (CE): R$ 600,00

• São Paulo (SP): R$ 1.000,00

• Rio de Janeiro (RJ): R$ 700,00

No transporte fluvial, o Terminal Hidroviário de Belém oferece viagens para Soure, Salvaterra e Ponta de Pedras, com valores em torno de R$ 61,00.

Manutenção de veículos e combustíveis mais caros impactam os custos das viagens

Para quem pretende viajar com veículo próprio, é importante considerar o impacto dos custos de manutenção e dos combustíveis. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP) analisados pelo Dieese/PA, o preço médio da gasolina em Belém subiu 9,2% nos últimos 12 meses, enquanto o etanol teve um aumento de quase 10%. Apenas o diesel S10 apresentou uma ligeira queda, com recuo de 3,4%.