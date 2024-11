Movimento no Terminal Rodoviário de Belém aumenta às vésperas do feriado de Proclamação da República

Com o feriado de Proclamação da República se aproximando, são esperados 19.500 passageiros circulando no Terminal Rodoviário de Belém, bairro de São Brás. Os números foram divulgados na última terça (12/11) pela Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart) e refletem um aumento de 35% em relação a 2023.

A estimativa é de que 14.400 embarques e 5.000 desembarques sejam realizados no Terminal da capital do Pará, neste período. Entre os destinos intermunicipais mais procurados estão Mosqueiro, Curuçá, Vigia e Cametá; já fora do estado, Fortaleza, Recife, São Luís e Salvador lideram a lista.

Na manhã desta quarta-feira (13/11), a movimentação de embarques e desembarques já começou a intensificar. Passageiros buscaram garantir passagens antecipadas para descansar e aproveitar o feriadão com amigos e familiares

Jheiny Brito, 29 anos, é chef de salada e trabalha com eventos em Anápolis, Goiás, e veio acompanhada da filha, pela primeira vez ao Pará. Ela conta que aproveitou a data para visitar a mãe, em Paragominas, e pretende ficar até o Natal.

Jheiny veio de Anápolis para aproveitar o feriado com a mãe (Foto: Ivan Duarte)

“A gente veio para Belém para poder visitar uma tia. Daqui vamos para Paragominas para aproveitar esse feriadão e já emendar para as festas de final de ano com a minha mãe. Quero voltar aqui em Belém de novo, junto da minha filha, para pegar uma praia qualquer dias desses”, conta.

Marinalva Mota, 38 anos, é estudante e veio a Belém participar de um congresso da faculdade. Cursando Pedagogia, ela é de Altamira e volta na quinta-feira (14/11) para a cidade para comemorar o aniversário do filho.

Marinalva vai aproveitar o feriado comemorando o aniversário do filho (Foto: Ivan Duarte)

“O povo adora um feriado, né? Vou aproveitar com a minha família, eu to doida para dar um abraço no meu filho que fez aniversário ontem [terça-feira, 12/11]. Lá [em Altamira], tem um lugar muito legal, um restaurante de família, quero ir lá comemorar [o aniversário], detalha.