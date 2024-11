Proclamação da República: veja o que abre e fecha no feriado desta sexta-feira (15)

Nesta sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República, alguns estabelecimentos, repartições e outros serviços terão atendimentos especiais. A maioria dos órgãos públicos não funcionarão, mas serviços essenciais seguirão disponíveis para a população. Confira o que abre e fecha em Belém neste dia.

Órgãos estaduais

Não haverá expediente nos órgãos públicos da administração direta e indireta do Estado, na sexta-feira (15), pois é celebrado o Dia da Proclamação da República. A determinação é amparada pelo decreto n° 3.640, de 10 de janeiro de 2024, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), nº 35.676. A informação foi detalhada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad).

Por conta disso, os órgãos e entidades das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão, estabelecerão escalas de serviço para assegurar o atendimento à população paraense.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) não haverá atendimento presencial ao público nas agências bancárias no dia 15 de novembro. Nos dias 18 (segunda-feira) e 19 (terça-feira) os bancos abrem normalmente nas localidades que não tiverem feriados municipais. Os autoatendimentos ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos dos bancos (internet e mobile banking). As contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e os carnês com vencimento no dia 15/11 poderão ser quitados, sem acréscimo, no próximo dia útil ao feriado.

Lotéricas

Os centros lotéricos poderão abrir conforme a determinação gestor. Cada empresário tem autonomia para abrir ou fechar durante o feriado, de acordo com o Sindicato dos Empresários Lotéricos do Estado do Pará (Sinelepa).

Supermercados

Os supermercados funcionarão normalmente. Mas os horários de abertura e fechamento ficam a critério de cada loja.

Comércio

O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Pará (Sindilojas) informou que no feriado de Proclamação da República (15/11), as lojas do centro comercial de Belém irão funcionar normalmente, no horário de 8h às 18h.

Espaços de lazer

A Estação das Docas, o Parque Zoobotânico Mangal das Garças e o Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, todos sob administração da Organização Social Pará 2000, estarão abertos ao público. Confira os horários de funcionamento dos complexos no feriado de Proclamação da República (15/11):

Estação das Docas - A Estação das Docas, no bairro da Campina, funciona de domingo a quinta-feira, de 10h até meia-noite, e sextas e sábados, de 10h até 1h. Nos feriados o complexo irá funcionar normalmente.

Sexta-feira, 15 (Proclamação República) – Aberto de 10h até 1h

Mangal das Garças - O Mangal das Garças, no bairro da Cidade Velha, também estará aberto nos próximos feriados. O Parque funciona de terça a domingo, das 8h às 18h, e fecha às terças para manutenção semanal.

Sexta-feira, 15 (Proclamação República) – Aberto das 8h às 18h

Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna"- O Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna", no bairro do Curió-Utinga, irá funcionar normalmente no feriado do dia 15 de novembro. O Parque, abre ao público de quarta a domingo, das 6h às 17h, fechando às terças para manutenção.

Sexta-feira, 15 (Proclamação República) – Aberto das 6h às 17h

Shopping Centers

Pátio Belém

Lojas Âncoras e Satélites: das 11h às 21h

Alimentação: das 11h às 22h

Academia Smart Fit: das 8h às 17h

Cinema: programação própria.

Boulevard Shopping

Lojas - das 11h às 21h

Praça de Alimentação e Lazer - das 11h às 22h

Restaurantes - das 11h às 00h

Cinema - De acordo com a programação.

Shopping Grão-Pará

Lojas e quiosques - das 11h às 21h

Entretenimento e Lazer - das 11h às 22h

Praça de Alimentação -das 11h às 22h

Restaurantes - das 11h às 23h

Cinema / Teatro - De acordo com a programação

Academia / Crissfit- De acordo com a programação

Parque Shopping

Lojas: das 11h às 21h.

Praça de Alimentação: das 11h às 22h.

Restaurantes: das 11h às 23h

Cinema: De acordo com a programação

Castanheira

Lojas: das 11h às 21h

Praça de Alimentação e Parque Infantil: das 11h às 22h

Cinemas e Academia: De acordo com a programação

Shopping Metrópole Ananindeua

Lojas, alimentação e lazer - das 12h às 22h

Academia - das 09h às 15h

Hemopa - das 07:30hs às 17h

Estação Cidadania - Fechado

Polícia Federal - Fechado

Cinema - De acordo com a programação

