Feirão oferta carros e motos com descontos e condições especiais até este domingo (27)

Termina neste domingo (27) ‌o “Mega Auto Feirão- Operação Limpa Pátio” que iniciou na última quinta-feira (24), com a oferta de carros e motos com descontos e condições especiais de pagamento. O evento está sendo realizado no estacionamento da Havan da Avenida Augusto Montenegro e os atendimentos ocorrem das 9h às 21h. Nos últimos dias, diversos consumidores foram atraídos pelas oportunidades disponibilizadas no Feirão. Ao todo, 19 lojas de venda de carros seminovos e uma loja de motocicletas novas e usadas participam da programação, o que possibilitou a oferta de 240 carros e 50 motos para venda de forma facilitada.

Nesta edição, além de 30 dias de seguro grátis, o Mega Auto Feirão oferece parcelamento de motocicletas em 48 vezes, com o pagamento da entrada após o Círio, e o parcelamento de carros em até 60 vezes, com a primeira parcela somente em novembro. Há ainda a opção da “troca com troco”, quando o cliente leva o veículo usado na troca por um novo e ainda recebe uma parte em dinheiro do valor da avaliação do carro antigo. Além disso, uma equipe do banco Bradesco está no local para fazer a simulação e aprovação de crédito na hora.

De acordo com o organizador e coordenador do Feirão, Mauro Cleber, as expectativas para este domingo são positivas, considerando os últimos resultados do evento. Em um Feirão no Hangar, por exemplo, foram vendidos 80 carros somente no domingo. No último realizado na Havan, foram mais de 60.

“Domingo se tornou um dia diferente na compra de veículos, porque é o dia em que vai toda a família e escolhe o veículo ideal. Nos últimos feirões que a gente tem realizado, o domingo tem sido o melhor dia de vendas, justamente pelo poder de decisão de toda a família. É um tempo mais disponível para fazer uma compra mais precisa”, declarou Mauro Cleber. “Então a expectativa é que a venda seja muito parecida (com a das edições anteriores), o que é uma surpresa para o mercado”, ressaltou.

Mauro Cleber lembra ainda que uma das dificuldades dos consumidores que tentam adquirir carro é conseguir crédito. Por isso, o Bradesco está presente no Feirão, com o objetivo de facilitar o financiamento. Durante o evento, são oferecidos desde carros populares, com valores de R$ 35 mil a R$ 40 mil, até os mais caros, que custam entre R$ 150 e R$ 200 mil.

O organizador do Feirão explica que as medidas adotadas pelo governo para reduzir os preços dos carros novos obrigou todo o mercado – inclusive o de seminovos – a se enquadra. “Já acabou a medida do governo, mas os seminovos mantiveram essa vantagem. E a performance dos seminovos é cada vez melhor. Esse ano tem uma expectativa de vender 15 milhões de unidades de seminovos”, ressaltou Mauro Cleber, citando estimativa da Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto).

SERVIÇO

Mega Auto Feirão- Operação Limpa Pátio

Local: Loja Havan da Augusto Montenegro

Horário: 9h às 21h

Condições de compra

30 dias de seguro grátis

Parcelamento de motocicletas em 48 vezes, com o pagamento da entrada após o Círio

Parcelamento de carros em até 60 vezes, com a primeira parcela somente em novembro.