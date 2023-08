Veja a lista dos 10 carros mais vendidos de todos os tempos

A curiosidade sobre os carros mais vendidos da história é certamente comum entre os entusiastas automotivos. Afinal, o que leva um modelo de carro a conquistar o coração de milhões de proprietários? A resposta pode variar desde a praticidade até a inovação e, é claro, o custo-benefício.

Para responder esse questionamento, preparamos uma lista com os 10 carros mais vendidos de todos os tempos. Confira:

10. Chevrolet Impala

Chevrolet Impala (Foto: Reprodução)

Um dos modelos mais famosos é, sem dúvidas, o Impala. O veículo teve sua primeira fabricação em 1958. Seu modelo de estreia tinha uma carroceria com duas portas e motor V8. Com linhas aerodinâmicas e estilo marcante, ele se destacou como uma representação visual da época. Pouco tempo depois, surge a versão alternativa de quatro portas, dando início a mais dez gerações do modelo.

Além de ser popular no comércio automotivo, o Impala virou um dos símbolos na cultura popular, frequentemente aparecendo em filmes, jogos e videoclipes. A sua popularidade somou mais de 14 milhões de vendas em todo o mundo.

9. Volkswagen Passat

Volkswagen Passat (Foto: Reprodução)

Desde seu lançamento em 1972, o Passat tem sido uma figura constante nas estradas de todo o mundo. Apesar de ter sido superado por outros modelos, ele conseguiu manter sua consistência ao longo do tempo. Atualmente, a Volkswagem tem o Passat NMS, que carrega o legado com mais tecnologia.

O Passat teve mais de 14,5 milhões de unidades vendidas até hoje, pela sua confiabilidade, eficiência de combustível e avanços tecnológicos.

8. Ford Model T

Ford Model T (Foto: Reprodução)

Viajando no tempo até o início do século XX, encontramos um dos carros mais icônicos e influentes da história automotiva: o Model T. Este modelo foi o projeto pessoal de Henry Ford que revolucionou a indústria automobilística. Além de ser disponível em diversas variantes, ele permitia a personalização e muitos aproveitaram a oportunidade para criar veículos únicos.

Uma das principais razões para o sucesso do Model T foi seu preço acessível, já que foi projetado para ser um dos carros mais baratos da época. Com mais de 15 milhões de unidades vendidas ele entra na lista, mesmo que tenha perdido espaço para novas tecnologias.

7. Honda Accord

Honda Accord (Foto: Divulgação)

Em 1981, o Accord foi primeiro modelo japonês a ser construído nos Estados Unidos e conseguiu se adaptar à preferências globais. Este modelo conseguiu se atualizar a cada nova geração, com conforto, desempenho, economia de combustível e tecnologia.

O Accord é mais um veículo com segmento D (sedã) com mais de 17,5 milhões de unidades vendidas até o momento.

6. Ford Escort

Ford Escort (Foto: Reprodução)

O final dos anos 60 foi marcado por uma concorrência intensa no mercado automotivo, com um foco crescente no baixo consumo de combustível. Para competir com outras fabricantes, a Ford lançou o Escort em 1967, inicialmente no Reino Unido.

Com seis geração, o Escort teve avanços tecnológicos, design moderno e melhorias em segurança, com produção até hoje. Ele já conta com mais de 20 milhões de vendas ao redor do mundo.

5. Honda Civic

Honda Civic (Foto: Reprodução)

Quando se fala em carros que conquistaram as ruas em todo o mundo, o Honda Civic é um nome que se destaca. O modelo japonês começou como um compacto de duas portas em 1973 e continua evoluindo até hoje, passando por oito gerações.

Com a habilidade de se manter atualizado com as tendências automotivas e tecnológicas, o Civic tem mais de 20 milhões de unidades vendidas e a tendência é continuar crescendo no mercado.

4. Volkswagen Fusca

Volkswagen Fusca (Foto: Reprodução)

Em 1938, o Fusca começou a conquistar os corações de gerações de motoristas em todo o mundo, chamado inicialmente de Type 1. Embora a produção do Fusca tenha tido um hiato durante os anos de guerra, seu retorno o consagrou como um ícone automotivo. A simplicidade de seu design rapidamente se popularizou.

Produzido até 2003, este modelo era dito como um "carro do povo" da Volkswagen e seu preço acessível foi um fator-chave para sua popularidade, somando mais de 23,5 milhões de vendas registradas.

3. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf (Foto: Reprodução)

Lançado em 1974, com a intenção de ser o sucessor do icônico Fusca, o Golf se apresentava como um hatchback versátil que combinava desempenho, conforto e funcionalidade. O sucesso dele pode ter vários motivos, principalmente seu design moderno e diferente que atraiu tanto motoristas jovens quanto consumidores mais experientes.

A cada nova geração, o Golf incorporava inovações em segurança, tecnologia de infoentretenimento, eficiência de combustível e desempenho. Essa abordagem conquistou mais de 35 milhões de vendas ao longo de oito gerações

2. Ford F-Series

Ford F-Series (Foto: Reprodução)

Quando se trata de carros que são a cara da cultura americana, a F-Series é o melhor exemplo. Ela foi projetada para atender às necessidades robustas e versáteis do mercado americano. Com seu design imponente, presença dominante e capacidade de carga e reboque, esse modelo rapidamente se tornou a escolha preferida para tarefas comerciais e pessoais em todo o país.

O marketing eficaz da Ford também desempenhou um papel importante no sucesso da F-Series que conseguiu impressionantes 35 milhões de unidades vendidas.

1. Toyota Corolla

Toyota Corolla (Foto: DIvulgação)

O verdadeiro fenômeno automotivo é, por enquanto, o Corolla. Desde sua estreia em 1966, ele conquistou a confiança dos consumidores e ajudou a construir uma base de lealdade sólida. Este modelo compacto é conhecido por sua eficiência de combustível, baixos custos de manutenção e durabilidade.

Com cada nova geração, a Toyota introduziu melhorias em design, tecnologia e segurança, que garantiram ao Corolla sua relevância no mercado, com mais de 41 milhões de vendas ao longo de 12 gerações.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)