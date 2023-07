‘Carro voador’: empresas anunciam primeira fábrica de aeronaves elétricas no Brasil

As empresas Eve Air Mobility (Eve) e a Embraer anunciaram, nesta quinta-feira (20), a primeira fábrica para produção de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL), o “carro voador”. A fábrica será localizada na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, dentro de uma área ampliada na unidade da Embraer.

Segundo o presidente e CEO da Embraer, a iniciativa está alinhada ao plano estratégico da empresa de crescimento com base em inovação e sustentabilidade. “Acreditamos no enorme potencial do mercado global de Mobilidade Aérea Urbana e reforçamos nosso compromisso com a Eve como uma das principais empresas desse setor", afirmou.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)