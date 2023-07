Serasa: quando o nome sai da lista de devedores?

A perda de controle da vida financeira não é algo tão incomum para os brasileiros: segundo a Serasa, mais de 70 milhões estavam inadimplentes em maio deste ano. Diversos são os motivos que levam até a esta situação, como emergências médicas e gastos muito altos no cartão de crédito. Ao deixar de pagar uma dívida, o cidadão passa a ser incluído na lista da Serasa e passa a ter dificuldade para acessar alguns serviços em instituições financeiras, como empréstimos e financiamentos.

A única maneira de deixar a lista da Serasa é pagando as dívidas em dia. Algumas são mais simples e podem ser pagas com um pouco de planejamento financeiro, mas às vezes o débito já se tornou uma bola de neve e fica inviável para o cidadão realizar o pagamento desta dívida.

Como fazer acordos da Serasa?

A Serasa é uma empresa de análise de crédito que também facilita a negociação entre devedores e credores. É possível a renegociação de dívidas através do portal da Serasa, onde o indivíduo consegue descontos de até 90%, com o abatimento de multas e juros acumulados ao longo do tempo.

Para fazer acordos da Serasa para sair da lista de devedores, basta seguir os seguintes passos:

Acesse o site da Serasa;

Clique em “Consultar CPF e Score grátis”;

Digite o seu CPF e senha ou crie um cadastro no site;

Confira suas dívidas negativadas;

Veja se existem acordos disponíveis e, caso existam, escolha a melhor opção para a sua renda.

Quando sai o nome da lista da Serasa?

Ao pagar a primeira parcela de um acordo da Serasa, as empresas têm até cinco dias úteis para retirar o nome da lista da Serasa. Além disso, o credor tem que enviar um recibo ou comprovante de pagamento.

Caso seu nome ainda esteja na lista da Serasa após esse período, a empresa indica que o cidadão procure a instituição credora e peça baixa da lista de inadimplência. Caso a empresa não retire o nome da lista, o cidadão deve procurar os órgãos de proteção ao consumidor, como o Procon.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)