Serasa: por que o Score caiu? entenda como funciona a ferramenta

Muitos consumidores que acompanham a pontuação do Score Serasa com frequência podem se surpreender com uma queda em sua classificação. Segundo a empresa, a ferramenta não utiliza apenas o pagamento de contas para basear a pontuação e pode variar de acordo com diversos fatores.

O que é Score Serasa?

O Score Serasa é uma medida numérica que reflete a probabilidade de uma pessoa ou empresa cumprir com suas obrigações financeiras nos próximos meses. Ele é calculado pela Serasa Experian, uma empresa especializada em análise de crédito, com base em diversos fatores, como histórico de pagamento, volume de crédito utilizado, tempo de relacionamento com o mercado e outras informações disponíveis.

Essa pontuação varia de 0 a 1000, sendo que quanto mais alta, melhor é o perfil de crédito do indivíduo ou empresa. O Score Serasa é utilizado pelos credores, como bancos e instituições financeiras, como uma ferramenta para avaliar o risco de conceder crédito a um cliente. Um Score mais alto aumenta as chances de obter empréstimos, financiamentos e cartões de crédito com condições mais favoráveis, como taxas de juros mais baixas e limites de crédito mais altos.

Meu Score caiu, e agora?

O Score Serasa pode cair por diferentes motivos. Alguns fatores que podem influenciar negativamente essa pontuação incluem atrasos ou não pagamento de contas, abertura de muitos créditos em curto período de tempo, solicitações frequentes de aumento de limite de crédito, alta utilização do limite disponível no cartão de crédito, histórico de dívidas vencidas ou protestadas, entre outros.

Esses comportamentos indicam um maior risco de inadimplência, o que pode resultar em uma queda no Score Serasa.

Para aumentar o Score Serasa, algumas medidas podem ser tomadas:

Pague suas contas em dia, evitando atrasos e negocie eventuais dívidas em aberto.

Mantenha um bom relacionamento com seus credores, honrando seus compromissos financeiros.

Evite abrir várias linhas de crédito ao mesmo tempo, pois isso pode indicar um maior risco.

Utilize o crédito de forma consciente e evite ultrapassar os limites estabelecidos.

Atualize seus dados cadastrais e mantenha-os sempre atualizados.

Seja paciente, pois o Score Serasa leva em consideração o comportamento financeiro ao longo do tempo.

Como consultar o Score da Serasa?

Para consultar o Score Serasa, siga os seguintes passos:

Acesse o site oficial da Serasa Experian ou baixe o aplicativo Serasa Consumidor, disponível para dispositivos móveis.

Caso ainda não tenha um cadastro, será necessário fazer o registro fornecendo seus dados pessoais, como nome completo, CPF, data de nascimento, entre outros.

Após o cadastro, faça o login utilizando seu CPF e senha.

Na página inicial, procure pela opção "Consultar Score" ou "Meu Score" e clique nela.

Você será redirecionado para a página onde poderá visualizar seu Score Serasa.

O Score Serasa será exibido em forma de pontuação, juntamente com uma explicação sobre o que essa pontuação significa.

Você também poderá ver informações adicionais, como o histórico de consultas do seu Score e recomendações para melhorar sua pontuação.

É importante lembrar que a consulta ao Score Serasa é gratuita e pode ser realizada periodicamente para acompanhar possíveis mudanças na pontuação.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)