Serasa: veja o que fazer para negociar e quitar sua dívida com bancos

Cerca de 70 milhões de pessoas estavam inadimplentes em abril deste ano, no Brasil, segundo a Serasa, empresa de análise e informações para decisões de crédito. Pouco menos de 32% das 216 milhões de dívidas contraídas por esse grupo de brasileiros era com bancos ou com o cartão de crédito.

Dívidas com bancos podem se tornar uma dor de cabeça para o indivíduo, tendo em vista a inadimplência pode levar a diversas consequências, como a inscrição do CPF em órgãos de proteção ao crédito, aumento da dívida por conta dos juros e até mesmo perda do bem, caso o débito tenha sido contraído através do financiamento de imóveis e automóveis.

Os problemas financeiros também podem afetar o indivíduo psicologicamente. Segundo pesquisa feita pela Serasa em parceria com a Opinion Box, em 2022, mais de 83% dos endividados afirmavam ter insônia por conta de dívidas e 62% sentiram impactos em suas relações amorosas por conta do débito.

Como negociar a dívida com um banco?

Por diversas vezes, o acúmulo de juros dificulta o pagamento de dívidas, que às vezes se acumulam por anos. Por conta disso, a renegociação pode ser uma boa opção, tendo em vista que proporciona descontos através da retirada de multas e amortização de juros, além de oferecer opções como o pagamento parcelado.

Por conta disso, a Serasa indica que o cidadão deve realizar um levantamento do valor total de suas dívidas e se preparar para a fase de negociação, que pode ser feita das seguintes formas:

Ofertas de negociação na Serasa : a empresa oferece diversos canais para que o cidadão tenha acesso a ofertas de renegociação de dívidas. Através do Feirão Limpa Nome ou até mesmo pelo portal Serasa Limpa Nome, o indivíduo tem acesso a diversas opções de acordos, que oferecem descontos e diversas opções de pagamento.

: a empresa oferece diversos canais para que o cidadão tenha acesso a ofertas de renegociação de dívidas. Através do Feirão Limpa Nome ou até mesmo pelo portal Serasa Limpa Nome, o indivíduo tem acesso a diversas opções de acordos, que oferecem descontos e diversas opções de pagamento. Diretamente com os bancos : caso a Serasa não ofereça o acordo desejado, o cidadão pode procurar diretamente a instituição financeira para resolver seu débito. Procurar o banco pode ser encarado como um bom sinal, afinal, o indivíduo está buscando solucionar o seu débito. Sendo assim, ouça as ofertas e explique sua atual condição financeira para tentar chegar a um acordo viável.

: caso a Serasa não ofereça o acordo desejado, o cidadão pode procurar diretamente a instituição financeira para resolver seu débito. Procurar o banco pode ser encarado como um bom sinal, afinal, o indivíduo está buscando solucionar o seu débito. Sendo assim, ouça as ofertas e explique sua atual condição financeira para tentar chegar a um acordo viável. Portabilidade de dívida: uma terceira opção é a portabilidade da dívida para outro banco. Neste caso, o cidadão transfere a dívida para outra instituição financeira, que oferece condições de pagamento melhores.

Quais os riscos de não pagar uma dívida com o banco?

Dívidas sempre serão dores de cabeça nos indivíduos, pois geram diversos prejuízos na vida financeira do cidadão. Diferente do que é popularmente conhecido, as dívidas não caducam em cinco anos e continuarão a projetar impedimentos na vida do inadimplente. Veja quais os principais problemas enfrentados ao não pagar uma dívida:

Inscrição do CPF em órgãos de proteção ao crédito;

Juros aumentam o valor da dívida todos os meses;

Negativos têm maior dificuldade para conseguir empréstimos, cartões de crédito e financiamentos;

Score da Serasa tende a diminuir;

Imóvel ou veículo - quando for o caso da dívida - pode ser tomado pelo banco e ir a leilão.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)