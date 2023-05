Serasa: confira as vantagens de pagar dívidas a vista e saiba em quais casos parcelar

Com mais de 71 milhões de brasileiros inadimplentes em abril de 2023, muitas dúvidas giram em torno de como resolver os problemas financeiros e deixar a lista de endividados. A Serasa, empresa especializada em análise de crédito, oferece diversas possibilidades para recuperação da boa saúde financeira, com descontos que podem chegar a até 90% sobre o valor do débito.

Pagar uma dívida à vista é sempre a melhor opção, pois os descontos oferecidos por empresas, instituições financeiras - e até mesmo pelo Governo - são maiores. Outra vantagem de quitar o débito de uma só vez está na liberação orçamentária. O indivíduo não fica preso ao pagamento mensal que às vezes pode durar anos.

Não consigo quitar minha dívida à vista, e agora?

Algumas dívidas podem ter valores que não cabem no orçamento do indivíduo que quer deixar a inadimplência, mas isso não significa que elas não devem ser pagas. O parcelamento é uma opção viável que, apesar de não ser a melhor escolha, não é ruim.

Dívidas com financiamento imobiliário ou de automóveis, empréstimos e até mesmo débitos que se acumularam por anos podem ser exemplos de situações onde o valor a ser pago ultrapassa o orçamento atual do indivíduo.

Com o parcelamento, o cidadão passa a ter uma opção viável, onde tem um menor comprometimento orçamentário, escolha da data de pagamento mensal e a possibilidade de amortização das parcelas.

Como saber qual a melhor opção em cada caso?

Avaliar o caso é importante para fazer a escolha entre o pagamento parcelado ou total de uma dívida. Para isso, os seguintes pontos devem ser considerados:

Porcentagem de desconto;

Taxa de juros;

A oferta de negociação;

Planejamento financeiro.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)