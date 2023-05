Serasa Limpa Nome: veja como negociar uma dívida e ter descontos

Milhões de brasileiros se encontram com o “nome sujo” por conta de dívidas em atraso. Ter uma saúde financeira boa é importante para que o cidadão não sofra com restrições de crédito e possa conseguir com facilidade empréstimos e financiamentos ou até mesmo acesso a serviços mais básicos.

VEJA MAIS

Todos os meses milhões de cidadãos negociam suas dívidas através da Serasa, empresa de proteção ao crédito que também serve como uma ponte entre credores e devedores, facilitando a vida de quem deseja resolver a vida financeira.

Através do site da Serasa, o cidadão encontra diversas informações sobre sua vida financeira, entre elas, dívidas em aberto que estão prejudicando sua saúde financeira. Também por meio do portal, o cidadão poderá realizar a negociação de tais dívidas e resolver seus problemas com facilidade.

Como negociar uma dívida com descontos pela Serasa?

Para negociar uma dívida com descontos através do portal Serasa Limpa Nome, o cidadão interessado deve seguir os seguintes passos:

Acesse o site Serasa Limpa Nome;

Entre em sua conta utilizando seu CPF e senha;

Acesse a opção “Meu CPF” na parte superior da tela;

Veja suas dívidas em atraso.

Ao verificar uma dívida em atraso, o interessado poderá ver quais opções de pagamentos e quais os descontos oferecidos. A empresa oferece diversas formas de pagamento, com parcelamentos, abatimento de juros, entre outras condições mais favoráveis. Ao escolher a melhor opção, o cidadão receberá um boleto de pagamento.

Ao pagar a dívida via Serasa, o cidadão terá seu Score recuperado após o pagamento da primeira parcela da renegociação.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)