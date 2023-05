Serasa Score: consulta, o que é ‘score’ e para que serve

Em março de 2023, mais de 70 milhões de brasileiros estavam na lista de inadimplentes da Serasa com dívidas que, somadas, chegavam a mais de R$ 330 bilhões. Com o objetivo de gerar mais segurança na hora de instituições financeiras e bancos concederem crédito, a Serasa desenvolveu uma ferramenta que fornece uma pontuação baseada nos hábitos financeiros dos indivíduos.

Fundada em 1968, a empresa é especializada em informações financeiras e análise de crédito. Por conta disso, formulou a ferramenta Score, que mede a probabilidade de indivíduos e empresas pagarem suas contas em dia. A pontuação varia de 0 a 1000, e quanto menor o número, maior o risco de inadimplência por parte do cliente.

Para que serve o Score?

Baseada em diversas informações financeiras como histórico de pagamento, dívidas ativas, inadimplência, entre outros dados, o Score é calculado com base em um algoritmo e gera uma pontuação de acordo com o perfil financeiro do cliente.

Com isso, bancos e instituições financeiras conseguem avaliar a capacidade de pagamento de um cliente e podem escolher se irão liberar crédito a indivíduos e empresas. Por conta disso, ter uma boa pontuação no Score da Serasa é um requisito muitas vezes importante na hora de contratar um novo cartão de crédito ou realizar uma solicitação de financiamento de automóveis e imóveis, por exemplo, pois pode influenciar diretamente na concessão - ou não - dos valores solicitados pelo cliente.

Como consultar o Score da Serasa?

Para consultar o Score da Serasa, o indivíduo deve seguir os seguintes passos:

Acesse o site da Serasa Consumidor;

Clique em “Consultar CPF e Score Grátis”;

Informe seu CPF e senha caso já tenha cadastro ou crie um novo usuário;

Clique em “Soluções”;

Escolha a opção “Consultar meu Serasa Score”.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)