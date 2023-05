Serasa: quantos dias leva para que o nome saia da lista de devedores após a negociação do acordo?

Muitos devedores almejam deixar a lista de negativados da Serasa para recuperar o acesso ao crédito e outras vantagens que bons pagadores tem. A empresa, que faz uma ponte entre credores e endividados, oferece diversas possibilidades de acordos que contém descontos de até 90%, permitindo que os devedores possam superar a má fase financeira.

Ao firmar um acordo pela plataforma da Serasa, seja para pagamento parcelado ou integral, o devedor recebe diversas vantagens na quitação de sua dívida, como redução de juros e descontos. Além disso, ao realizar o pagamento do acordo, o nome do devedor deixa a lista de negativados da Serasa, possibilitando com que ele recupere o acesso ao crédito, entre outras coisas.

Quantos dias leva para o nome sair da lista de negativados?

A forma de pagamento altera a quantidade de dias que o nome do devedor deixa a lista de negativos:

Para pagamento via boleto, o nome deixa a lista de negativados em até cinco dias;

Via pix, o nome sai da lista de devedores instantaneamente;

Para pagamentos parcelados, a baixa da negativação só ocorre após o pagamento da primeira parcela.

Somente em março de 2023, mais de 4 milhões de acordos foram fechados via Serasa, com quase R$9 bilhões de descontos concedidos. Somente em São Paulo, foram quase 1,3 milhões de acordos fechados.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)