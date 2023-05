Serasa: como evitar cair em golpes no WhatsApp

Diversos brasileiros têm sido vítimas de golpes via redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas, como o Whatsapp. Em alguns casos, golpistas se passam pelo Serasa e afirmam que o indivíduo está negativado, propondo um acordo e soluções para a dívida da vítima. O cidadão preenche os dados solicitados pelo criminoso, e percebe somente depois que caiu em um golpe.

Os golpes envolvendo a Serasa por meio do Whatsapp são comuns, mas podem ser evitados. O golpe mais comum, citado anteriormente, pode trazer diversos prejuízos financeiros ao consumidor, que pressionado a resolver um problema financeiro - que às vezes não existe - fornece dados pessoais e de contas bancárias.

O golpe também pode ocorrer através da emissão de boletos falsos. Muitas vezes, os documentos são criados para confundir o cidadão, que acredita estar pagando um acordo. O dinheiro acaba caindo em uma conta fraudulenta e a vítima fica com um prejuízo financeiro.

Para evitar esse tipo de golpe, a empresa sugere que o indivíduo confira os dados fornecidos no documento, além de ter desenvolvido uma ferramenta que verifica a validade dos boletos.

Ferramenta ajuda a verificar a validade de acordos oficiais

O validador de boletos é uma ferramenta disponível no site e no aplicativo do Serasa Consumidor. Nele, o cidadão insere o código de um boleto ou Pix e a Serasa informa se ele está pagando um acordo oficial da empresa ou se pode ser uma tentativa de golpe.

Outra maneira de verificar a possibilidade de um golpe é ficar atento para o selo de verificação disponível no contato da Serasa. No Whatsapp, um símbolo verde aparece ao lado do nome da conta oficial da empresa, atestando a identidade do contato.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)