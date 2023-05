Serasa dá cinco dicas para se proteger de golpes digitais; conheça o validador de boletos

Os brasileiros enfrentam cada vez mais dificuldade para identificar possíveis golpes financeiros com o avanço das técnicas de fraude desenvolvidas pelos criminosos. Segundo a empresa de cibersegurança PSafe, o país registrou mais de mil tentativas de golpes por hora nos primeiros meses de 2022, um aumento de quase 100% quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

Interessados em resolver seus problemas financeiros, endividados podem estar mais suscetíveis a golpes que prometem descontos em pagamentos, entre outras vantagens. A empresa Serasa, conhecida por realizar uma ponte para negociação entre credores e devedores, precisou desenvolver uma ferramenta que identifica possíveis fraudes através da validação de boletos de acordos.

Validador de boletos da Serasa

A ferramenta, disponível no site da empresa de análise de crédito, verifica se o código de boleto ou Pix inserido pelo usuário corresponde a um acordo oficial da Serasa ou se é um possível golpe. Segundo a empresa, entre novembro de 2022 e março de 2023, cerca de cinco mil golpes foram impedidos por conta da ferramenta.

Para acessar o validador de boletos, o cidadão deve seguir os seguintes passos:

Acessar o site da Serasa;

Escolher a aba “Soluções”;

Clicar na opção “Validar meio de pagamento”.

Cinco dicas para se proteger de golpes digitais

Além disso, a empresa disponibilizou cinco dicas de como se proteger de possíveis golpes digitais, através de práticas que não alteram muito o nosso dia a dia e podem tornar nossa vida virtual muito mais fácil. Confira:

Desconfiar de links e mensagens maliciosas, mesmo quando enviadas por pessoas conhecidas, sendo o Telegram e o Whatsapp os aplicativos com o maior número de links maliciosos oferecendo ofertas de acordos e boletos falsos;

Números de Whatsapp e páginas oficiais nas redes sociais apresentam selos de verificação;

Endereços eletrônicos devem começar com HTTPS na sua URL, um cadeado na barra de navegação e a inscrição “site seguro”;

Na dúvida, é melhor não clicar: algumas mensagens podem despertar sentimentos de solidariedade ou apresentar propostas tentadoras, mas mensagens chamativas e suspeitas devem ser desconfiadas;

Não pague boletos ou acordos recebidos em sites antes de utilizar o Verificador de Boletos da Serasa para atestar a validade dos documentos.

