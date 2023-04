Serasa: saiba o que é, como consultar o CPF e o 'Score'

Ao solicitar um empréstimo, financiar um apartamento ou carro e até mesmo contratar um novo cartão de crédito, os cidadãos estão sujeitos a passar por uma análise financeira. Empresas e instituições financeiras utilizam um mesmo canal para realizar a consulta: o Serasa.

A empresa, que tem como foco a proteção ao crédito, reúne dados de bancos, instituições financeiras e lojas de todo o Brasil e realiza uma análise, fornecendo informações que permitem avaliar a capacidade de pagamento dos cidadãos. Dados sobre empréstimos, inadimplência, histórico de pagamentos, financiamentos, dívidas, entre outros, são avaliados pela instituição.

O Serasa ainda oferece serviços para os consumidores. Através dele, é possível verificar o próprio histórico de crédito e acompanhar pendências financeiras. Com uma ferramenta chamada “Score”, que tem pontuação entre 0 a 1000, a instituição avalia quão bom pagador o cidadão é. A ferramenta pode auxiliar na contratação de créditos, caso o interessado tenha um bom histórico de pagamentos, e, portanto, boa nota no “Score”.

O Serasa ainda oferece outros serviços, sendo eles:

Serasa Consumidor : orienta na solução de negativações e permite o acompanhamento de consultas ao CPF do cliente nos últimos 30 dias;

: orienta na solução de negativações e permite o acompanhamento de consultas ao CPF do cliente nos últimos 30 dias; Limpa Nome : realiza uma ponte entre cliente e credor e ajuda ambas as partes a definirem um meio termo vantajoso, facilitando a negociação de dívidas.

: realiza uma ponte entre cliente e credor e ajuda ambas as partes a definirem um meio termo vantajoso, facilitando a negociação de dívidas. Antifraude: o serviço monitora as movimentações de CPF e avisa caso tenham comportamentos suspeitos.

Como consultar CPF no Serasa?

A consulta do CPF no banco de dados do Serasa pode ser feita da seguinte forma:

Acesso ao site do Serasa Consumidor (www.serasaconsumidor.com.br);

Clicar no opção “Consultar CPF e Score grátis”;

Acessar criando uma conta ou realizando o login de uma conta já criada.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)