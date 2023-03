Serasa Limpa Nome: Amazonas lidera ranking com maior número de inadimplentes; veja como negociar

A Serasa disponibilizou o Feirão Limpa Nome, que segue de forma online até o dia 31 deste mês, destinado à negociação de dívidas de inadimplentes com 425 empresas parceiras. De acordo com o serviço financeiro, no Amazonas, até o momento, 48,6 mil pessoas conseguiram negociar e obter descontos nas suas dívidas.

Algumas empresas oferecem aos mais de 1,5 milhão de amazonenses inadimplentes a opção de pagamento pelo pix, com a garantia de terem o nome limpo na hora. Outras também disponibilizam descontos de até 99% e parcelamento sem juros nas dívidas. Após o pagamento, os usuários podem solicitar o “Extrato Serasa”, documento que comprova a quitação do (s) débito (s) em seu nome.

Onde fazer a negociação no Feirão Limpa Nome?

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Ligação gratuita 0800 591 1222

WhatsApp 11 99575–2096

Correios: o usuário pode negociar a dívida na agência de sua preferência, pagando a taxa de R$3,60.

Como fazer a negociação no Feirão Limpa Nome pelo site?

Acesse o site do Feirão; Confira as dívidas negativadas e contas atrasadas disponíveis; Escolha a melhor opção e conclua o acordo; Pague o boleto.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)