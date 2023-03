Serasa Limpa Nome: novo mutirão oferece descontos para endividados; veja como participar

A Serasa iniciou um novo mutirão nacional de negociação de dívidas. O Feirão Limpa Nome ocorre por todo o mês de março, com descontos que podem chegar a 99% do valor dos débitos, em 425 instituições participantes - incluindo bancos, empresas de telefone, varejos, universidades e outros segmentos. O prazo de negociação continua até o dia 31 deste mês.

VEJA MAIS

O número de empresas cadastradas bateu recorde nesta edição. São cerca de 365 milhões de ofertas de negociações, com 30% desse total oferecendo a possibilidade de quitar a dívida por até R$ 100.

Em algumas empresas, o participante tem a possibilidade de quitar a dívida via PIX e ter o nome limpo na hora.

Qual o público mais endividado?

O último levantamento da Serasa, divulgado em janeiro de 2023, indica que a inadimplência no Brasil voltou a crescer, após desaceleração com as campanhas de negociação de dívida em dezembro. Com um aumento de mais de 600 mil pessoas, o indicador de inadimplência aponta 70,09 milhões de brasileiros com o nome restrito.

Com relação ao perfil dos inadimplentes, os brasileiros de 26 a 40 anos se destacam na faixa etária, representando 34,8% do total dos inadimplentes. A faixa etária entre 41 e 60 anos representa 34,7%.

Veja como participar do Serasa Limpa Nome:

Passo a passo:

Acesse o site do Feirão

Confira as dívidas negativadas e contas atrasadas disponíveis

Escolha a melhor opção e conclua o acordo

Pague o boleto

Canais para negociação

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

Aplicativo Serasa no Globo Play ou App Store

Ligação gratuita 0800 591 1222

WhatsApp 11 99575–2096

Serasa nos Correios

Quem preferir, também pode realizar a consulta e negociação das dívidas presencialmente em qualquer uma das 11 mil agências dos Correios distribuídas pelo país. Mas, atenção: as condições são as mesmas, porém é preciso pagar uma taxa de R$ 3,60.