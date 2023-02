Bairros de Belém recebem mutirão de negociação de débitos e cadastro na Tarifa Social

Dois bairros de Belém vão receber, nesta semana, o mutirão da Equatorial Pará, que possibilita cadastro na Tarifa Social de energia elétrica, trocas de lâmpadas incandescentes e fluorescentes pelas de LED e negociação de faturas atrasadas. De acordo com a distribuidora de energia, a ação faz parte do programa E+ Comunidade. O mutirão começou nesta segunda-feira, no bairro Parque Verde, e segue até sexta-feira (17), sempre das 8h30 às 12h e das 14h30 às 17h30. Nesta terça-feira, o serviço começa a ser oferecido no Tenoné, das 8h30 às 12h, também até o dia 17.

Tarifa Social

A Taria Social, benefício criado pelo Governo Federal, oferece descontos que vão de 10% a 65% na fatura de energia. A Equatorial Pará explica que para fazer a inscrição, é necessário comprovar renda de até meio salário mínimo por membro da família e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC. O consumidor deve ainda apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

“Com essa iniciativa, conseguimos auxiliar nossos consumidores a economizar na fatura de energia, assim, o dinheiro, que seria direcionado ao pagamento, poderá ser usado em outros âmbitos do orçamento familiar. Isso traz mais qualidade de vida para os paraenses”, declarou o analista de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Cleiton Soares.

Negociação de débitos

No caso dos pedidos de negociação de débitos, a distribuidora de energia explica que podem participar do mutirãoclientes com pelo menos três faturas em atraso, além dos consumidores que tenham parcelamento junto à distribuidora. Para isso, é necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar. Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente.

Lâmpadas de Led

Durante o mutirão, os clientes também podem realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, através do Programa de Eficiência Energética. Com o uso das luminárias de LED, as famílias podem ter uma economia de até 80% na iluminação residencial. Para realizar a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.

1 – E+ Comunidade – Parque Verde

Onde: Associação de Moradores do Jardim Sevilha (rua principal do residencial Jardim Sevilha, Av. Augusto Montenegro, 6800 – Parque Verde).

Quando: 13 a 17 de fevereiro

Hora: das 8h30 às 12h e das 14h30 às 17h30

2 – E+ Comunidade – Tenoné