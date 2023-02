Número de brasileiros inadimplentes bate recorde e chega a 70,1 milhões, diz Serasa

Um estudo inédito da Serasa Experian divulgado em Brasília nesta segunda-feira (27) revelou que o número de brasileiros inadimplentes atingiu um recorde histórico de 70,1 milhões em janeiro de 2023. Em comparação a janeiro de 2018, houve um aumento de 10,8 milhões no número de inadimplentes no país. Além disso, o valor médio das dívidas cresceu 19% no período, passando de R$ 3.926,40 para R$ 4.612,30.

VEJA MAIS

Entre as faixas etárias, os idosos com 60 anos ou mais foram os mais impactados, apresentando um aumento de 17% no número de endividados, em comparação a outras faixas etárias, que tiveram alta de 12%. As mulheres, por sua vez, apresentaram um aumento de 18% no valor das dívidas em relação aos homens, que tiveram um crescimento de 16%. As dívidas financeiras foram as que mais subiram, com elevação de 71%.