Pará registra queda na inadimplência, seguindo tendência nacional, segundo a Serasa

O Pará tinha 2.442.249 pessoas inadimplentes, ou seja, que não conseguiram pagar suas dívidas, em novembro de 2022, segundo levantamento da Serasa. Mas, em dezembro, esse número caiu para 2.426.415. A queda seguiu a tendência nacional. Segundo a empresa, foi primeira vez, após 11 meses de altas consecutivas, que a inadimplência caiu no Brasil.

A Serasa afirma, no mais recente levantamento, que havia em dezembro 69,4 milhões brasileiros inadimplentes. O indicador ainda é considerado alto, mas representa uma queda de 405 mil pessoas em relação aos números registrados em novembro.

No Pará, segundo o levantamento, havia 6.943.870 de “dívidas negativadas” em dezembro, com um valor total de R$ 8.276.830.438,46, envolvendo 38,95% da população adulta. Em novembro, esse valor era de 8.269.990.446. Com 39,3% da população “negativada”, ou seja, apresentando uma variação negativa.

VEJA MAIS

Responsável por 28,7% das dívidas, o cartão de crédito continua sendo o segmento com o maior número de brasileiros inadimplentes, seguido pelas contas básicas (22,25%) e pelo setor de varejo (11,47%). Se somadas, o valor de todas as dívidas ultrapassou a quantia de R$ 312 bilhões no último mês do ano passado. O valor médio das dívidas de cada inadimplente passou a ser de R$ 4.493,91 – nos Estados de Santa Catarina e São Paulo o valor médio alcançou R$ 6.290,57 e R$ 5.183,20, respectivamente, sendo os dois maiores valores da série.

Décimo terceiro é usado para pagar dívidas

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia continuam concentrando os maiores volumes de inadimplentes. Já os Estados do Paraná e Maranhão apresentaram as maiores quedas em relação a novembro.

Segundo a Serasa, pode-se associar a queda da inadimplência em dezembro ao pagamento do 13º salário e por ter havido as negociações do Feirão Serasa Limpa Nome, que disponibilizou mais de 250 milhões de ofertas, segundo a empresa. Com descontos que chegavam a até 99%, a ação permitiu que 8,4 milhões de acordos fossem fechados entre novembro e dezembro - o maior número de negociações da história da Serasa. O volume de descontos concedidos no período chegou a mais de R$ 10 bilhões.

Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome, afirma que o Feirão “estimulou que parte do 13º salário fosse usada pelos brasileiros para pagar dívidas, reorganizar as finanças, restabelecer a saúde financeira e retomar crédito”.

Mulheres negociaram mais as dívidas

As mulheres são as que mais renegociaram suas dívidas em dezembro, com 53,3%. Em relação à faixa etária, consumidores de 31 a 40 anos lideraram o pagamento de dívidas, com 30,6%. Inadimplentes de 41 a 50 anos vêm em seguida, com 19,3% de acordos fechados. A geração Z, formada por jovens de até 25 anos, representa 18,8% do total de negociações feitas em dezembro.