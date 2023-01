Tirar as famílias do Serasa é prioridade do governo federal, diz Haddad em Fórum Econômico

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participam do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. O evento começou na segunda-feira (16) e segue até esta sexta (20).

Em participação nesta terça-feira (17), Haddad falou sobre suas prioridades à frente da economia nos próximos anos. Segundo o ministro, a agenda de crédito é uma prioridade, para melhorar o sistema de garantia no Brasil e retirar as famílias do Serasa.

"O órgão negativa os devedores", explicou Haddad durante a conversa. "As pessoas estão devendo e não estão podendo pagar, ficam à parte do sistema de crédito, e vamos retirar essas pessoas da negativação para voltarem ao mercado de consumo", adianta.

O ministro também citou como importantes a política de valorização do salário mínimo e a agenda regulatória, que, segundo ele, vai melhorar o ambiente de investimentos, seja com parcerias privadas ou com orçamento público.

Já sobre a reforma tributária, outra prioridade do governo federal, Haddad citou dois momentos para a discussão: ainda no primeiro semeste deve ser votada a reforma sobre o consumo; e no segundo semestre ele também pretende incluir a reforma tributária sobre a renda, para "desonerar camadas mais pobres do imposto e onerar quem não paga, reequilibrando o sistema tributário brasileiro para melhorar a distribuição de renda no Brasil".