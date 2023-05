Serasa: veja como negociar dívidas com desconto pela plataforma Limpa Nome

As dívidas podem ter uma série de consequências negativas para os indivíduos, entre restrições de crédito, dificuldade para obter financiamentos, perda de patrimônio e até mesmo problemas psicológicos como depressão, ansiedade e estresse. A Serasa, empresa conhecida por realizar uma ponte entre endividados e credores, pode contribuir para o pagamento das dívidas, a partir de acordos oferecidos em sua plataforma Serasa Limpa Nome.

Pagar dívidas deve ser considerada uma prioridade na vida financeira dos cidadãos. Superando a inadimplência, o cidadão passa a ter melhores condições de financiamento e também melhores condições de pagamento oferecidas pelas lojas. Pela plataforma Serasa Limpa Nome, o indivíduo pode conferir acordos e negociar dívidas com até 90% de desconto.

Como negociar dívidas pela Serasa?

Negociar dívidas pela plataforma da Serasa pode ser bem fácil. Pelo site ou aplicativo da empresa, o cidadão pode chegar aos acordos da seguinte forma:

Cadastre-se no Serasa Limpa Nome;

Ao realizar o login na plataforma, consulte seu CPF e veja as dívidas ou contas em atraso;

Confira as possibilidades de acordo disponíveis na plataforma;

Caso fique satisfeito com uma oferta, basta clicar nela e confirmar;

Baixe ou imprima o boleto de pagamento gerado automaticamente.

Ao pagar o boleto, um e-mail de confirmação é enviado para o cidadão de maneira automática. Também será possível conferir a quitação pela plataforma do Serasa. Os acordos são 100% confiáveis e com o consentimento de instituições financeiras que tem parceria com a empresa.

Além do site e aplicativo para celular, os interessados também podem entrar em contato com a Serasa pelos seguintes canais:

Whatsapp - (11) 99575-2096;

Telefone - 0800 591 1222.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)