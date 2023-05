Mapa do calote: saiba quais os 5 estados onde há mais brasileiros devendo; dois são da região Norte

Uma pesquisa da Serasa aponta que os nunca houve tantos brasileiros devendo como neste início do ano de 2023. No mês de março, 43,43% da população brasileira com mais de 18 anos deixou de pagar alguma dívida. A marca alcançada é um recorde da série iniciada em novembro de 2016 pela empresa, que é especializada em informações financeiras.

Esse também é o pior resultado se comparado a março de 2020, bem no início da pandemia. Na época, a fatia dos inadimplentes na população adulta chegou a 41,20%. "Estados mais ligados ao setor de serviços, à indústria ou grandes centros urbanos estão em situação pior", afirma o economista da Serasa e responsável pelo levantamento, Luiz Rabi.

Saiba quais os três estados onde há mais pessoas endividadas

Rio de Janeiro aparece em primeiro. No Estado, o estudioso atribui o resultado a falta de dinamismo da economia do Rio, que não possui um setor rural forte ou cadeia exportadora (exceto o petróleo em alguns municípios). Segundo análise de Rabi, o Estado depende muito dos serviços, especialmente do turismo, que parou na pandemia.

Amapá é o segundo colocado no ranking. Já no caso do nosso estado vizinho, o especialista atribui a pobresa da maiorida da população o resultado ruim.

Amazonas é o terceiro. Mais uma cidade do Norte do país entrou no ranking da Serasa. Para Rabi, mesmo com a Zona Franca de Manaus (AM), a geração de movimentação nas cadeias produtivas é baixa. O Distrito Federal e Mato Grosso são os estado que completam os cinco onde as pessoas mais devem.

Saiba onde há menos devedores no Brasil

A pesquisa ainda mostrou quais os três estados brasileiros onde há menos devedores. Os melhores pagadores estão no Piauí (36,67% devedores), no nordeste do país, seguido por Santa Catarina (36,74%) e o Maranhão (38,41%), também no Nordeste.