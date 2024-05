Nokia revive aparelhos 'tijolões' de 25 anos atrás

A Nokia anunciou que vai voltar com os celulares grossos de plástico que já foram a grande sensação do mercado de telefonia móvel e, depois, desapareceram. Agora, o modelo 3210 vai ser relançado pela marca com algumas alterações, 25 anos após o lançamento do original.⁣ Conforme fotos obtidas pelo site Nokiamob, o modelo estará disponível em azul ou amarelo. Segundo a plataforma, o celular custará o equivalente a cerca de 485 reais.⁣

⁣O lançamento, de acordo com uma publicação da HMD, dona da Nokia, seria neste mês de maio. A empresa disse que um celular "icônico" seria lançado. Conforme informações de um relatório, espera-se que o aparelho saia no próximo dia 8 de maio.⁣

A ideia é que o novo celular não só permita ao usuário jogar Snake, o jogo da cobra, como os aparelhos de antigamente, mas também possua 4G e Bluetooth, mecanismos essenciais aos dias atuais. Uma câmera também deve estar disponível, diferentemente do celular anterior.⁣

Há cerca de sete anos, a HMD lançou o Nokia 3310, alternativa à moda dos smartphones. Desde então, a marca foi responsável pelo lançamento de diversos celulares de modelagem antiga, como os flips.⁣