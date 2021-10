Para comemorar 20 anos do 'tijolão', Nokia lança nova versão do aparelho

Para matar a saudade do clássico Nokia 6310, famoso “tijolão”, a marca irá lançar uma nova versão do aparelho. Em homenagem aos 20 anos do lançamento da primeira versão, ele terá algumas novidades, mas também deve manter as características que o tornaram um sucesso de vendas, como a resistência e a capacidade da bateria, que agora chega a até 21 dias de duração. As informações são do Tech Tudo.

A nova versão do aparelho, que agora é assinada pela HDM Global, atual dona da Nokia, será lançada no Reino Unido. A empresa garantiu que também está presente outro item que tornou o "tijolão" um clássico: o tradicional "jogo da cobrinha". Além disso, tela de 2,4 polegadas, rádio AM, MP3 player e câmera de 0.3 MP com flash são outras características presentes na ficha técnica da releitura.

Uma das grandes novidades do novo Nokia 6310 é a bateria de 1.150 mAh que pode durar por até 21 dias com o aparelho em modo stand by. No entanto, caso o usuário utilize muito o telefone, esse número pode diminuir consideravelmente, já que o dispositivo aguenta pouco mais de 19 horas de conversação, de acordo com a fabricante.

Entre as diferenças em relação ao modelo anterior, está a tela de 2,4 polegadas que agora é colorida e curva. Apesar disso, assim como na versão original, o display não possui sensibilidade ao toque. No que se refere à memória, são 8 MB de armazenamento interno e 16 MB de RAM.