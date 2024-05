Consumidores se antecipam na busca pelo presente de Dia das Mães no comércio de Belém

O centro comercial de Belém registrou movimentação intensa na manhã deste sábado (4), quando muita gente aproveitou para adiantar as compras referentes ao Dia das Mães, celebrado no próximo dia 11. Lojas de diversos segmentos viram um aumento considerável nas vendas, com destaque para aquelas que comercializam artigos de cama, mesa e banho. No entanto, os itens mais procurados pelos consumidores foram as lembrancinhas, como canecas, porta-retratos e, sobretudo, flores.

Uma das entrevistadas pela reportagem do Grupo Liberal, Nazaré Mello, pedagoga e diretora de uma escola local, compartilhou suas impressões sobre o movimento no comércio. "O comércio e a movimentação estão bem agitados. Está movimentando muito a economia. Estou gostando muito das opções de mercadorias", afirmou a educadora, mãe de duas meninas.

A pedagoga Nazaré Mello disse que estava gostando das opções de presentes disponíveis. (Carmem Helena/ O Liberal)

Nazaré ainda comentou seus planos para a comemoração do Dia das Mães em família. "Em casa, como sempre, a gente vai fazer um almoço, vai c​hamar as mamães e a gente vai fazer um almoço assim, sempre muito festivo, bem legal", disse a educadora, que também estava à procura de presentes para sua própria mãe.

Sobre a expectativa para o Dia das Mães deste ano, Nazaré Mello compartilhou: "É uma data muito festiva, que emana muito carinho, que tem muita sensibilidade. Quem é mãe ou sonha em ser mãe, ou quem é filha e homenageia sua mãe, eu acho que é uma data muito importante, apesar de que todos os dias são Dia das Mães, mas é bom que tenha uma data sempre para lembrar a importância do laço materno", refletiu Nazaré.

Em meio a agitação do centro comercial, a reportagem também conversou com a pedagoga Antônia Nunes, que estava aproveitando a manhã de sábado para fazer pesquisas pelo melhor presente. Para Antônia, a escolha não é uma tarefa fácil, pois demanda cuidado e significado. "Eu penso que tem que ser algo muito especial, algo que ela possa olhar para aquele presente e lembrar, foi de alguém muito especial que eu ganhei. Então eu acho que é algo muito pessoal", enfatizou.

Antônia Nunes aproveitou a manhã de sábado para fazer pesquisas pelo melhor presente. (Carmem Helena/ O Liberal)

Vendas

Eloíza dos Santos, uma vendedora com quatro anos de experiência no centro comercial de Belém, avaliou de forma positiva o movimento deste final de semana. "Como é Dia das Mães, o movimento sempre fica bem aquecido nessa época. Está bem intenso. As pessoas normalmente vêm aqui no comércio para poder fazer suas comprinhas", comemorou.

Dentre os itens mais procurados, Eloíza destacou as lembrancinhas, a exemplo de canecas e louças, como os favoritos dos clientes. Além disso, ela observou uma grande demanda por flores.

A vendedora Eloíza observou que este ano as pessoas estão mais antecipadas. (Carmem Helena/ O Liberal)

Comparando o movimento deste ano com o anterior, Eloíza notou uma mudança no comportamento dos consumidores. "Nos outros anos, eu acho que veio mais gente próximo [da data]. Neste ano, muitas pessoas se anteciparam. Em outros anos, as pessoas deixaram para última hora", observou.