Governo anuncia fim do programa de descontos para carros populares

O governo anunciou nesta sexta-feira, 7, o fim do programa de descontos para carros populares, com a liberação de todos os recursos disponibilizados para as montadoras. A estimativa do governo é que 125 mil veículos tenham sido vendidos. A iniciativa continua para compra de caminhões, ônibus e vans.



Com a liberação de todos os recursos, o programa termina um mês após ser lançado, no início de junho. Inicialmente, o prazo previsto era de quatro meses. Os descontos foram de R$ 2 mil a R$ 8 mil para carros de pequeno porte, com valor total de até R$ 120 mil.



Foram liberados ao todo R$ 650 milhões dos R$ 800 milhões previstos em descontos para essa modalidade. Os R$ 150 milhões restantes serão usados para compensar a perda de arrecadação em impostos, motivada pelo desconto no preço final dos veículos.



Para caminhões, foram utilizados R$ 100 milhões dos R$ 700 milhões disponíveis. Já para ônibus, do total de R$ 300 milhões, R$ 140 milhões já foram solicitados.



As informações foram divulgadas durante uma entrevista pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, . Segundo o ministério, o programa "deu fôlego à cadeia automotiva".



De acordo com Alckmin, só para pessoas físicas, foram disponibilizados R$ 500 milhões em créditos, com a aquisição de 95 mil veículos. No dia 30 de junho, foram emplacados 27 mil veículos, sendo esse o maior número já registrado na série histórica, de acordo com o vice-presidente.



"Se você pegar o auge da indústria, foi a produção de 3,8 milhões de veículos. Esse foi o auge. Hoje, a produção é de 2,3 milhões. Naquele período, dos 3,8 milhões, não teve um dia que emplacou 27 mil veículos", disse Alckmin.



Segundo o governo, a última semana de junho foi o período com maior venda de veículos leves dos últimos 10 anos.



Dados por montadora

De acordo com o governo, a maior parte dos descontos foi concedido pela montadora Fiat, seguida pela Volkswagen e Renault. Veja a lista abaixo:



FCA Fiat Chrysler: R$ 230 milhões

Volkswagen: R$ 100 milhões

Renault: R$ 90 milhões

Hyundai: R$ 80 milhões

GM: R$ 50 milhões

Peugeot Citroen: R$ 50 milhões

Nissan: R$ 20 milhões

Toyota: R$ 20 milhões

Honda: R$ 20 milhões



No total, o programa liberou R$ 1,8 bilhão para baratear o preço dos automóveis zero, principalmente carros populares e frotas de caminhões e ônibus menos poluentes.



O desenho inicial do programa previa R$ 1,5 bilhão, mas, no último dia 30, o governo liberou outros R$ 300 milhões, com recursos provenientes da retomada parcial de impostos sobre o diesel.



Os recursos foram distribuídos da seguinte forma:



R$ 800 milhões para carros populares;

R$ 700 milhões para caminhões;

R$ 300 milhões para vans e ônibus.

Ao lançar o programa, no início de junho, o governo anunciou que a fonte dos recursos era a reoneração do diesel em R$ 0,11, a partir de setembro. Os recursos adicionais de R$ 300 milhões, por sua vez, vieram do aumento dos impostos em mais R$ 0,03 por litro de diesel, a partir de outubro.