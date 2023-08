'Mega Auto Feirão' oferta carros no estacionamento da Havan da Av. Augusto Montenegro 

‌O “Mega Auto Feirão- Operação Limpa Pátio” teve início na quinta-feira, 24, no estacionamento da Havan, da Avenida Augusto Montenegro. O evento atrai os consumidores com o oferecimento de variados modelos de automóveis seminovos e de motocicletas novas e usadas, disponíveis no local, além de ofertas variadas, incluindo o seguro de 30 dias grátis para o veículo adquirido no feirão. O evento continua até o domingo, 27, das 9h às 21h.

O casal de comerciantes Marisa e Marciel Muniz, de 66 e 50 anos, estava fechando no feirão a compra de um Fiat Mobi. “Viemos só dar uma olhada, conhecer as propostas, mas gostei e já estamos quase finalizando o negócio”, conta a cliente.

O vendedor foi o lojista Josimar Almeida, da American Veículos. “Apostamos muito no feirão. Sempre fecho a loja e trago todos os vendedores para o feirão porque sempre tive números bons nos feirões”. Além das vantagens oferecidas no evento, Josimar garante aos clientes um ano de garantia e oferece valorização na avaliação do veículo seminovo com bônus de R$ 2 mil e o custo da documentação da transferência do carro.

Clientes conferem as opções de carros disponíveis no feirão. (Cristino Martins/ O Liberal)

Ao todo, 19 lojas de venda de carros seminovos e uma loja de motocicletas novas e usadas participam do feirão. São 240 carros e 50 motos disponíveis no evento. O banco Bradesco mantém uma equipe no local para fazer a simulação e aprovação de crédito na hora.

O jovem condutor de trator Felipe Silva, de 21 anos, também foi com os pais, Leonilda e Cícero Silva, escolher o carro novo. “Quero trocar a minha moto por um carro. Trouxe os meus pais que têm mais experiência (para ajudar a escolher o carro). Estou dando uma olhada e já quero sair daqui dirigindo o carro novo”, contou.

Marcial e Marisa Muniz felizes com o carro novo. (Cristino Martins/ O Liberal)

O lojista Magno Garcez, da Garcez Automóveis, disse que a meta é vender pelo menos dez veículos no feirão. Ele oferece aos clientes o tanque cheio e a transferência do veículo como atrativo. Já o lojista Newton Figueiredo, da Newton Veículos, também tem boas perspectivas de venda para o evento. “Na compra de um veículo, o consumidor ganha a transferência ou uma televisão smart de 32 polegadas. Também faço a melhor avaliação de mercado do carro ou motocicleta que for dado de entrada”, contou.

O Mega Auto Feirão oferece, além de 30 dias de seguro grátis, o parcelamento de motocicletas em 48 vezes, com o pagamento da entrada após o Círio, e o parcelamento de carros em até 60 vezes, com a primeira parcela somente em novembro. Além disso, há a opção da “troca com troco”, quando o cliente leva o veículo usado na troca por um novo e ainda recebe uma parte em dinheiro do valor da avaliação do carro antigo.