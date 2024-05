Feirão do Imposto com gasolina mais barata tem fila quilométrica em Belém

Uma fila quilométrica já estava formada desde cedo, na manhã deste sábado (25), no posto de combustível Dallas da avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta, em Belém. Isso para o “Dia D” do Feirão do Imposto 2024, que oferece preços promocionais no litro da gasolina, a R$ 2,99. Os valores atrativos já estão sendo praticados nos últimos dias em lojas de todos os shopping centers da Região Metropolitana de Belém e em empreendimentos vinculados ao Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), como lojas de segmentos de calçados, confecções e até de material de construção civil.

As 200 senhas da edição deste ano do Feirão do Imposto foram entregues na manhã deste sábado (25), a partir das 8h. Os consumidores da capital paraense fizeram uma fila quilométrica desde a sexta-feira e terão o direito a 20 litros de combustível por abastecimento. Muitos são veteranos no evento, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a taxação de impostos em produtos como “a gasolina comum, o gás de cozinha e a cerveja em lata”, como esclarece o vice-presidente da entidade organizadora, Alírio Gonçalves.

“A expectativa sempre é de cada vez mais repercussão, cada vez mais a população consciente do que está incidindo de carga tributária, esse o objetivo, conscientizar a sociedade, a população e os nossos clientes do que que incide de tributos hoje especificamente na gasolina comum, no gás de cozinha e na cerveja em lata”, explica.

Serão aceitas todas as modalidades de pagamento, seja dinheiro em espécie, pix ou débito, entretanto, para os que conseguirem abastecer, não será permitido armazenar o produto em vasilhas. Contente por ser a primeira na fila do gás de cozinha, a dona de casa Maria do Rosário afirmou à reportagem de O Liberal que já está na sua quarta edição do Feirão. “Ano passado eu era a última, hoje eu sou a primeira”, comemorou.

A iniciativa de vender produtos por um preço mais baixo tem o objetivo de conscientizar a população quanto à incidência de impostos no país, segundo Alírio. O evento é nacional, coordenado pela Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje), e, em Belém, tem a liderança do Conselho de Jovens Empresários (Conjove), da Associação Comercial do Pará (ACP). A edição 2024 trabalha com serviços essenciais, como gás de cozinha, materiais de construção, combustível e outros.

Pagando menos

“Economizar 40 reais, já dá pra comprar o feijão de amanhã”, afirma Maria do Rosário, para ela, que já acompanhou pelo menos três edições do evento, a chance de pagar mais barato a motiva. Assim como Rosário, a professora aposentada, Galiléia Rosa, já frequenta o feirão há quatro anos e conta que este ano chegou na fila às 11h do dia anterior. Como de costume, levou todo seu aparato para descansar enquanto aguardava a liberação das senhas. Para ela, devido aos preços muito elevados atualmente, é importante aproveitar oportunidades como esta. “Tudo que é economia é vantajoso, o meu carro pega quase 60 litros e 20 litros já é um bom desconto”.

Segundo a professora, a gasolina vai servir para todas as suas atividades, inclusive para realizar fretes e viagens, contribuindo na renda da aposentada. “Na verdade meu carro é multiuso, eu faço frete, transporte, passeio, eu faço tudo”, afirma.