Saiba onde encontrar gasolina a R$ 2,99, cerveja a R$ 1,50 e gás a R$ 65 em Belém neste sábado

O “Dia D” do Feirão do Imposto 2024 será realizado neste sábado (25), quando a população da capital paraense terá acesso a preços promocionais no posto de combustível Dallas da avenida Pedro Álvares Cabral, com o litro da gasolina a R$ 2,99. Os valores atrativos já estão sendo praticados nos últimos dias em lojas de todos os shopping centers da Região Metropolitana de Belém e em empreendimentos vinculados ao Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), como lojas de segmentos de calçados, confecções e até de material de construção civil.

Especificamente neste sábado, o Feirão do Imposto, como já é tradição, vai disponibilizar sem carga tributária quatro mil litros de gasolina, assegurando 200 senhas. Ou seja, pelo menos duas centenas de consumidores comprarão o combustível no preço mais baixo. Na ação, será possível abastecer, no máximo, 20 litros por automóvel. Não é possível encher vasilhames, e o pagamento será aceito em dinheiro, PIX e débito apenas.

Segundo o proprietário do posto onde será feita a ação, Alírio Gonçalves, que é também vice-diretor do Conselho de Jovens Empresários (Conjove), ligado à Associação Comercial do Pará (ACP), há uma grande expectativa em relação ao número de pessoas que vão comparecer ao local. “Já tem gente à procura desde hoje, sexta-feira, véspera do evento. Começaram a formar as filas para o abastecimento no posto Dallas. Vai ser um dia muito bacana, bem dinâmico”, opina.

Conscientização sobre impostos

A iniciativa de vender produtos por um preço mais baixo tem o objetivo de conscientizar a população quanto à incidência de impostos no país, segundo Alírio. O evento é nacional, coordenado pela Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje), e, em Belém, tem a liderança do Conjove, da ACP. A edição 2024 trabalha com serviços essenciais, como gás de cozinha, materiais de construção, combustível e outros.

Para a presidente da ACP, Elizabete Grunvald, mais do que um evento, o Feirão do Imposto é uma grande campanha de informação. “Essa informação sobre quanto se paga em cada produto e serviço que se consome é importante para a sociedade e é uma das bandeiras da Associação Comercial. O Feirão do Imposto coordenado pelo Conjove da ACP é um dos mais representativos do Brasil, e vem mobilizando um grande número de pessoas e empresas”, diz.

“A gente vai poder conscientizar toda a população do que incide de tributos, nesse caso, na gasolina comum, no gás de cozinha e na cerveja. A gasolina custará R$ 2,99 o litro, a cerveja a gente vai disponibilizar três mil latas a R$ 1,50, no tamanho de 350 ml, e vamos também ofertar 50 botijões de gás ao valor de R$ 65 a unidade, além do destilado também, de R$ 65 e R$ 99,90”, pontua Alírio Gonçalves, vice-diretor do Conjove.

No Instagram do Conjove (@conjoveacp) é possível ver os empreendimentos que aderiram à campanha. No setor de gastronomia, por exemplo, há restaurantes a la carte, de buffet a quilo e docerias, somando um total de 22 empreendimentos associados à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Pará).

Feirão do Imposto 2024

Data: 25 de maio, sábado

Local: Posto de combustíveis Dallas da Pedro Álvares Cabral

Produtos: gasolina, gás de cozinha, cerveja e destilado