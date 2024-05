Gasolina a R$ 2,99 em Belém; saiba quando e onde

A Região Metropolitana de Belém (RMB) se prepara para mais uma edição do Feirão do Imposto, evento que promete grandes descontos em produtos com isenção de tributos. Um dos destaques deste ano é a venda de gasolina comum por R$ 2,99 o litro. A ação, organizada pelo Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial do Pará (Conjove/ACP), será realizada no Posto Dallas, localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, no próximo sábado (25/05).

Durante a ação, o Posto Dallas disponibilizará 4 mil litros de gasolina comum sem imposto. De acordo com a organização, os consumidores poderão adquirir o combustível com um limite de 20 litros por veículo. As senhas serão distribuídas a partir das 8h, e o pagamento poderá ser feito em dinheiro, Pix ou débito. O abastecimento em vasilhames será proibido, garantindo que apenas veículos sejam abastecidos.

Programação

O Feirão do Imposto 2024, que tem como tema "Dígitos que sufocam: uma carga tributária de tirar o fôlego", será lançado nesta terça-feira (21/05). no Shopping Boulevard, em Belém, às 19h. A programação do evento se estenderá de 22 a 26 de maio, com diversas atividades e descontos em variados setores. Entre os participantes estão shoppings, supermercados, restaurantes, lojas de materiais de construção e postos de gasolina.

Veja mais

Além do Boulevard, lojas do Grão Pará, Pátio e Castanheira estão confirmadas. Lojas de material de construção, como a Jurunense e a Arthur Bernardes Home Center, também participam, além de mais de 30 bares e restaurantes, em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). No Amazon Beer, haverá chopp sem imposto na quinta-feira (23/05). O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas) também é parceiro.

Confira os destaques

Gasolina Comum (25/05/24):

4.000 litros de gasolina sem imposto.

Valor: R$ 2,99 por litro

Local: Posto Dallas, unidade Pedro Álvares Cabral

Condições:

- 200 primeiros clientes na fila.

- Até 20 litros por veículo.

- Pagamento em dinheiro, Pix ou débito.

- Distribuição de senhas a partir das 8h.

- Proibido abastecimento em vasilhames.

Cerveja Caribeña puro malte 350ml (25/05/24):

3.000 latas de cerveja sem imposto

Valor: R$ 1,50 por unidade

Venda: em pacotes de 12 unidades

Limite: 3 pacotes por CPF

Pagamento: dinheiro, Pix ou débito.

Local: Posto Dallas, unidade Pedro Álvares Cabral.

A partir das 9h.

Gás de Cozinha 13kg (25/05/24):

50 botijões de gás sem imposto.

Valor: R$ 65,00 por unidade.

Limite: 1 botijão por CPF.

Pagamento: dinheiro, Pix ou débito.

Local: Posto Dallas, unidade Pedro Álvares Cabral.

A partir das 10h.

Conscientização

De acordo com o coordenador, Leandro Daher o objetivo do Feirão é a conscientização sobre a carga tributária incluída nos produtos. Dados do Tesouro Nacional indicam que, em 2023, a carga tributária do Brasil atingiu 33,4%, um aumento de 0,64 ponto percentual em relação a 2022. "Levantar essa bandeira da carga tributária é crucial para o conselho e faz toda a diferença," destaca o coordenador Daher.

Em 22 anos, o Feirão do Imposto já atendeu a mais de 1,6 milhão de pessoas, além de envolver 824 empresas e movimentar mais de R$ 3,5 milhões. Também foram feitas 550 ações de capacitação e conscientização, entre elas, 180 palestras e 46 lives. Mais de 1,2 mil voluntários foram envolvidos. “Nosso objetivo é crescer a cada ano, fazer com que o evento ganhe mais notoriedade. E esse ano não é diferente”, diz Daher.

Confira a programação completa:

Terça-feira (21/05): Lançamento no Shopping Boulevard, em Belém, a partir das 19h;

Quarta-feira (22/05) a Domingo (26/05): Descontos em restaurantes, lojas e materiais de construção;

Quinta-feira (23/05): "Happy Hour Sem Imposto" em um bar ou restaurante de Belém, com até 40% de desconto nos chopes;

Sexta-feira (24/05): Visita empresarial do Conjove e participantes aos shoppings, magazines, supermercados e lojas de materiais de construção;

Sábado (25/05): "Dia D" com gasolina comum, gás de cozinha e bebidas sem imposto no Posto Dallas, Av. Pedro Álvares Cabral. Distribuição de senhas a partir das 8h.