Feira Internacional de Turismo e Economia será realizada no Hangar, de 15 a 18 de junho

A 11ª edição da Feira Internacional de Turismo da Amazônia (Fita), considerada a maior de turismo da região Norte do Brasil, será realizada de 15 a 18 de junho, no Hangar – Convenções e Feiras, em Belém. O evento, que é uma realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), este ano traz como tema “Turismo e Bioeconomia, um novo paradigma para a Amazônia”. A escolha se alinha com as políticas públicas implementadas nos últimos 4 anos da gestão Helder Barbalho, articulada com o atual governo federal e em sintonia com uma Belém que vai ser sede da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 30), em 2025.

Desde que foi idealizada, a Fita tem como objetivo ser o maior evento de receptivo turístico internacional na região amazônica, reunindo outros estados brasileiros e representantes de países vizinhos na chamada Amazônia Internacional. A cada ano, a feira costuma reunir agentes de viagem, rede hoteleira, operadores de turismo, empresas de transporte aéreo, rodoviário, fluvial e marítimo, jornalistas especializados no setor, órgãos oficiais de turismo, prefeituras municipais do Pará, associações de municípios, instâncias regionais de governança, comerciantes de artesanato e empresários do ramo da alimentação e bebidas.

Ao promover o encontro de diversos atores do setor, discutir as potencialidades do turismo e sua produção associada, o evento também vai apontar tendências na busca por soluções para o desenvolvimento sustentável na Amazônia.

“A Fita tem um papel fundamental de marcar a posição do destino Pará no cenário nacional e internacional da Pan-Amazônia, consolidando nosso estado como um destino de referência e polo de turismo da região, além de agregar os diversos segmentos da atividade turística e setores que compõem a cadeia produtiva do turismo. E hoje, sob essa nova ótica de leitura da bioeconomia, que nos abre um vasto leque de opções e alternativas para o crescimento econômico e social, adotando novos conceitos e modelos de desenvolvimento alinhados à sustentabilidade”, explica o secretário de Estado de Turismo do Pará, Eduardo Costa.

Ao longo dos dias de programação, expositores e palestrantes irão debater propostas e soluções sobre como o turismo pode estimular a região de maneira inovadora e ser um elemento fundamental para a consolidação de uma bioeconomia amazônica, a partir da floresta em pé, da preservação dos rios, da valorização do conhecimento ancestral e do modo de vida das comunidades tradicionais.

No pavilhão principal do Hangar, a Fita 2023 vai contar com mais de 100 estandes, entre eles os expositores do Feirão do Turismo – que vai promover negócios e a comercialização de pacotes em plena feira; espaço Cozinha-Show, destinado à produção associada ao turismo, com pequenos produtores e artesãos, além de praça de alimentação com 13 boxes. A Feira terá ainda programação técnico-científica com workshops, painéis de debates, capacitações, rodadas de negócios com agentes de viagens e operadores, palestras-show, viagem de familiarização do destino com operadores de viagens e atrações culturais.

Serviço: A 11ª edição da Feira Internacional de Turismo da Amazônia (Fita) ocorre de 15 a 18 de junho no Hangar, com entrada gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelo site do Fita.