Embrapii e BNDES realizam evento em Belém para estimular projetos com foco em bioeconomia florestal

No dia 30 de maio, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) vão realizar em Belém um evento para apresentar programa Inova+ Indústria Digital e Sustentável com foco na bioeconomia florestal. Durante o encontro, as empresas com desafios tecnológicos na área terão a oportunidade de conversar com especialistas e saber como acessar os recursos do Inova+.

Companhias de grande, médio e pequeno portes, startups e representantes de centros de pesquisa podem participar. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site Sympla. Os participantes terão a oportunidade de conhecer detalhes sobre como acessar os recursos da Inova+, de ouvir ouvir a experiência das empresas participantes e descobrir novos rumos da inovação, especialmente na área de bioeconomia florestal. No total, são sete projetos, de oito empresas contratantes, que serão apresentados. Juntas, as iniciativas já alavancaram R$ 14,5 milhões em investimentos.

Entre os projetos a serem apresentados no evento estão, por exemplo, o desenvolvimento de extratos proteicos dos resíduos da extração do cupuaçu e da castanha do Brasil para aplicações alimentícias. Além dos recursos da Embrapii e BNDES, a iniciativa é apoiada também pelo Fundo JBS pela Amazônia e conta com suporte tecnológico da Unidade Embrapii Senai ISI Biossintéticos.

VEJA MAIS

Investimentos

A Embrapii e o BNDES disponibilizam R$ 30 milhões a empresas da região Norte para projetos de Bioeconomia Florestal. A verba faz parte do programa Inova+ Indústria Digital e Sustentável, que disponibiliza um total de R$ 145 milhões para impulsionar a inovação industrial em sete áreas estratégicas, incluindo a bioeconomia florestal. O objetivo é promover o desenvolvimento tecnológico sustentável no Norte do país.

“O Norte do Brasil tem um potencial muito grande a ser explorado para a bioeconomia florestal. Essa é uma área de atuação que traz muito desenvolvimento tecnológico, econômico e, especialmente, social, pois são locais que necessitam de geração de emprego e renda. Por essa razão e por ser uma área focada em sustentabilidade, temos condições diferenciadas para as empresas localizadas nessa região”, destaca Igor Nazareth, presidente interino da Embrapii.

Foco no Norte

A fim de impulsionar projetos de inovação na região Norte, a Embrapii credenciou mais quatro institutos de pesquisa como Unidades Embrapii: Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do Tocantins (UFT), e Instituto Senai de Inovação (ISI) do Pará. Juntas, elas receberão um investimento de R$ 9,6 milhões.

O credenciamento foi publicado em dezembro de 2022 e foi realizado por meio de parceria entre a Embrapii, o BNDES e o Ministério da Educação (MEC). No início do evento será realizada a assinatura dos termos de cooperação, que garantem o início do funcionamento das atividades.

“A ação foi desenhada para trabalhar com as características da indústria e do potencial econômico da região. Essa iniciativa se complementa à presença da Embrapii no Norte, que já tinha duas Unidades em Manaus, mas dessa vez com o foco específico em sustentabilidade”, disse Marcela Mazzoni, Gerente de Novos Programas e Parcerias Estratégicas da Embrapii.

O credenciamento é o que permite ao centro de pesquisa a inserção no ecossistema Embrapii de inovação e, assim, possa impulsionar o desenvolvimento de tecnologias apoiadas com recursos não reembolsáveis. Com isso, a região ganha reforço técnico para novos projetos de pesquisa.

A Embrapii já apoiou 35 empresas da região Norte do país no desenvolvimento de um total de 52 projetos de inovação tecnológica. Destes, 15 estão concluídos e resultaram em oito pedidos de Propriedade Intelectual. O investimento alavancado chegou a R$ 89,13 milhões.

Estímulo à inovação

Através dessa parceria, empresas de grande porte, com Receita Operacional Bruta (ROB) superior a R$ 90 milhões, recebem até 1/3 do valor dos projetos em recursos. Já startups e MPEs, ou projetos cooperativos que envolvam ao menos uma empresa com ROB inferior a R$ 90 milhões, podem ser beneficiadas com até 50% do valor do contrato.

Para estimular a inovação no Norte, as empresas da região também podem receber até 50% do valor dos contratos, independente da receita operacional. Os investimentos provenientes do BNDES são repassados pela Embrapii de forma desburocratizada, sem necessidade de publicação de edital. Os recursos são não reembolsáveis.

Serviço

Inova+ Indústria Digital e Sustentável

Horário: de 13h30 a 18h

Local: Auditório da CAPACIT - Coordenadoria de Capacitação e Desenvolvimento (capacidade para 90 pessoas

Endereço: Av. Perimetral, 144 - Guamá, Belém – PA

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).