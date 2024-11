Feira de empreendedorismo feminino 'ExpoDelas' ocorre neste domingo (3), em Belém

Em alusão ao mês do empreendedorismo feminino, a feira ExpoDelas dá início a mais uma edição no próximo domingo (3), no Canto Café, no bairro Nazaré, em Belém, das 9h às 16h. O evento tem entrada gratuita e vai reunir mais de 20 expositoras do movimento Tricotando, um grupo de mulheres empreendedoras do Pará que se unem com o objetivo de fortalecer conexões e promover o empreendedorismo feminino no estado.

Promovida pelo movimento Tricotando, a feira traz uma diversidade de segmentos, como biojoias, velas aromáticas, artesanato, papelaria e semijoias, tudo feito pelas mãos de paraenses.

“Esta edição da ExpoDelas é mais do que uma feira; é uma celebração do poder da união e da força do empreendedorismo feminino paraense,” diz a Giovanna Caetano, fundadora do movimento Tricotando. “O evento visa não apenas a promoção dos negócios das empreendedoras, mas também a criação de um espaço para troca de experiências e o fortalecimento de redes.”, complementa a fundadora.

Serviço

Evento: ExpoDelas – Edição Especial Mês do Empreendedorismo Feminino

Data: 3 de novembro de 2024

Horário: das 9h às 16h

Local: Canto Café – Av. Serzedelo Corrêa, nº 15 - 1º andar do Ed. Manoel Pinto

Entrada: Gratuita

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com)