Fazendas ilegais de gado devastam áreas protegidas na Amazônia

Relatório do Human Rights revela ação de grileiros em terras indígenas

Agência Brasil
fonte

A HRW recomenda rastreabilidade do gado e ações rápidas do governo para retomar áreas ocupadas irregularmente (Márcio Nagano/ Arquivo/ O Liberal)

A pecuária em fazendas ilegais devastou áreas da Amazônia no Pará, afetando pequenos agricultores e povos indígenas, segundo o relatório Gado Sujo, lançado em outubro pela Human Rights Watch (HRW). O documento aponta que o gado ilegal entrou na cadeia produtiva de carne do país, por meio de fazendas intermediárias que abastecem grandes frigoríficos.

O relatório detalha que fazendeiros se apropriaram ilegalmente de terras nos assentamentos Terra Nossa e na Terra Indígena (TI) Cachoeira Seca, prejudicando os meios de subsistência locais e violando direitos à terra, moradia e cultura.

“Fazendas ilegais estão vendendo gado para intermediários, que repassam para grandes frigoríficos”, afirmou Luciana Téllez Chávez, pesquisadora da HRW.

No PDS Terra Nossa, criado em 2006 pelo Incra, quase metade da área foi transformada em pastagem ilegal. Os agricultores enfrentaram retaliações violentas: desde 2019, quatro pessoas foram mortas e uma liderança comunitária sobreviveu a uma tentativa de assassinato.

Na TI Cachoeira Seca, a presença de grileiros restringe a caça, pesca e coleta de produtos florestais. “Os indígenas evitam se afastar das aldeias, dificultando a transmissão de conhecimentos tradicionais e colocando em risco seus meios de subsistência”, afirmou Chávez.

Desmatamento e risco ecológico

Patrícia Pinho, diretora adjunta de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), destacou que os impactos sociais e ambientais na região já refletem o que se esperava apenas para 2040-2050. “Do ponto de vista indígena e das populações tradicionais, já há um ponto de não retorno ecológico e social acontecendo”, disse.

César Muñoz, diretor da HRW no Brasil, ressaltou a relevância da COP30, que será realizada no Pará, para discutir transição energética justa e proteção dos direitos humanos na Amazônia.

Recomendações da HRW

A organização defende a implementação de rastreabilidade para o gado, que dificultaria fraudes por fazendas ilegais, e ações rápidas do governo para retomar áreas ocupadas irregularmente. Além disso, recomenda projetos de restauração florestal e apoio a meios de subsistência sustentáveis para comunidades afetadas.

O Ministério da Agricultura prevê que todos os estados adotem sistemas de rastreabilidade até 2032, prazo que a HRW considera longo diante dos riscos atuais.

Posicionamento do governo

O Incra informou que realiza “supervisão ocupacional” no Terra Nossa e possui mais de 50 ações judiciais visando à retomada de áreas ocupadas irregularmente, a maioria com liminar favorável. A Agência Brasil ainda aguarda respostas da Funai, do Ministério da Agricultura, do Ministério dos Povos Indígenas e do Meio Ambiente.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar informaram que a demanda deveria ser direcionada a outras pastas.

