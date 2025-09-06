Nova versão da plataforma SeloVerde amplia transparência da rastreabilidade da pecuária

Já está no ar uma nova versão do SeloVerde Pará, plataforma que oferece com transparência informações de rastreabilidade da cadeia produtiva da pecuária em todo o território paraense. Nesta nova atualização, a plataforma passa a contar com uma versão mobile aprimorada, melhorando a experiência de usuários de celulares e tablets. Isso significa que, ao acessar o site https://www.semas.pa.gov.br/seloverde/, o usuário terá uma experiência mais adaptável, tornando mais fácil a visualização dos diagnósticos e mapas interativos.

“Nessa versão, as interfaces são mais responsivas, se adaptando melhor ao tamanho das diversas telas, o que torna mais fácil a visualização dos diagnósticos e mapas interativos disponibilizados pelas plataformas. Com cada vez mais pessoas utilizando dispositivos móveis para acessar a internet, a melhoria deve tornar as ferramentas mais amigáveis independentemente do local de acesso. Ao mesmo tempo em que a experiência online é aprimorada, os documentos em PDF que podem ser baixados nas plataformas permanecem os mesmos da versão para desktop e possuem a mesma validade para seus devidos fins”, explica Felipe Nunes, integrante do Centro de Sensoriamento Remoto, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e do Centro de Inteligência Territorial (CIT).

Tecnologia e monitoramento - Primeiro estado brasileiro a implementar um sistema público com essas informações, em 2021, o Pará investe em monitoramento ambiental como forma de ampliar a integridade da cadeia produtiva da pecuária, garantindo o seu desenvolvimento e o acesso a mercados internacionais. Raul Protazio Romão, secretário de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Estado, ressalta os benefícios da plataforma para o setor. “O Selo Verde é crucial para reduzir o desmatamento e mitigar as mudanças climáticas, portanto, trata-se de uma experiência exitosa que contribui com o que realizamos por meio do Plano Estadual Amazônia Agora, principalmente por meio da regularização ambiental. Com essa atualização, fortalecemos essa política pública e reforçamos a transparência como peça-chave dessa estratégia”, explicou.

Sobre a plataforma - O SeloVerde subsidia o monitoramento e avaliação de políticas de desenvolvimento agropecuário sustentável e combate ao desmatamento ilegal no estado do Pará. A plataforma disponibiliza dados da produção agropecuária e adequação ambiental por propriedades rurais com registro no Cadastro Ambiental Rural. O SeloVerde integra diariamente dados públicos de órgãos estaduais e federais com o objetivo de se combater o desmatamento ilegal, promover a regularização ambiental e fundiária e prover de um modo transparente a rastreabilidade da produção agropecuária.

A plataforma usa da mais avançada tecnologia e melhores dados cartográficos disponíveis para avaliar a conformidade ao Código Florestal das propriedades rurais, auxiliar a regularização ambiental e fundiária e prover rastreabilidade transparente dos fornecedores diretos e indiretos de gado e produtores de soja, integrar informações e dados geoespaciais atualizados da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), Instituto de Terras do Pará (Iterpa), Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adepará), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, além de demais órgãos federais.

A criação da plataforma Selo Verde é fruto de uma cooperação entre o Governo do Pará e do Centro de Inteligência Territorial (CIT), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em parceria com a Iniciativa Internacional Norueguesa para o Clima e Florestas (NICFI, na sigla em inglês), Fundação Guamá, Aliança pelo Clima e Uso da Terra (Clua, na sigla em inglês) e Amazon Web Services (AWS).